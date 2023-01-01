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Özgürlüğe Uzanan 39 El...

İşgalci İsrail hapishanelerinden kurtuluşun tablosu

  1. İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.

    İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.

  2. Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi.

    Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi.

  3. Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne toplandı.

    Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne toplandı.

  4. İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

    İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

  5. Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine havai fişek fırlatarak tekbir getirdi.

    Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine havai fişek fırlatarak tekbir getirdi.

  6. Olaylardan kısa süre sonra da serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Betunya'ya ulaştı.

    Olaylardan kısa süre sonra da serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Betunya'ya ulaştı.

  7. İsrail askerleri, otobüslerin etrafında toplanan Filistinlileri bir kez daha ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

    İsrail askerleri, otobüslerin etrafında toplanan Filistinlileri bir kez daha ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

  8. Esirleri taşıyan otobüsler belde merkezine doğru hareket etmeye çalışırken, İsrail askerleri bölgedeki Filistinlilere karşı zaman zaman müdahaleye devam ediyor.

    Esirleri taşıyan otobüsler belde merkezine doğru hareket etmeye çalışırken, İsrail askerleri bölgedeki Filistinlilere karşı zaman zaman müdahaleye devam ediyor.