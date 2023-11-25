ŞOK 25 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

25-26 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak olan ŞOK kataloğundaki elektronik ürünlerde; SAMSUNG markası ile 2 yıl garantili 11 KG Çamaşır Makinesi 17,479 TL, Electrolux 9 KG İnverter Çamaşır Kurutma Makinesi 19,999 TL, AAltus 257 litre Altus Çift Kapılı Buzdolabı 9,999 TL, UFO markası ile 2 yıl garantili İnfrared 2400 Watt Isıtıcı 2,699 TL, Ufo İnfrared 1900 Watt Isıtıcı 2,399 TL, RAF markalı Düzleştirici ve Kırışık Giderici Dikey Ütü 819 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta sonu; AMD Reyzen5 Freedos işletim sistemli Taşınabilir Bilgisayar 12,999 TL, EVEREST markası ile İntel İ5 11. neil işlemcili freedos işletim sistemli Taşınabilir Bilgisayar 11,999 TL, S-LİNK markası ile 2 yıl garantili Akıllı Ev Güvenliği Kablosuz Kapı Pencere Manyetik Wifi Sensör Tuya 319 TL, REEDER markası ile 2 yıl garantili 1 GB Ram ve 8 GB dahili hafızalı Beyaz Tablet 1,399 TL, PHILIPS markası ile 2 yıl garantili 10000 Mah Powerbank 369 TL, Phılıps Akıllı Ampül 499 TL'den satılacak.