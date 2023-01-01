Muğla'da Hortum: Çatılar Uçtu, Ağaç Ve Direkler Devrildi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde hortum çıktı. Fırtınayla oluşan hortumda bazı evlerin çatıları uçarken, devrilen ağaç ve direkler araçlara zarar verdi.
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Meteoroloji 4?üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi?nin kıyı kesimlerinde oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması uyarısı yapmıştı.
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Uyarının ardından Dalaman ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.
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Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik direkleri ve ağaçları da devirdi
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Hortumda bina ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
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Yetkili kurumların bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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