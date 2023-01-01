Ziyaretçilerin Vazgeçilmez Adresi: Doğu Karadeniz'in Mağaraları

8 MİLYON YILDA OLUŞTUĞU TAHMİN EDİLİYOR Dış atmosfere dolinlerle olan irtibatı dolayısıyla rahat hava hareketi bulunan ve astım ile sinüzit rahatsızlığına iyi geldiği belirtilen mağaradan geçen derenin debisi ise mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı dönemlerde mağaradaki suyun derinliği 1,5 metreye yükselirken yaz aylarında ise 25 santimetreye kadar düşüyor. 8 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen Çal Mağarası'nın bugünkü şekline ise ikinci aşamada ulaştığı belirtiliyor.