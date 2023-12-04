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Tüik Enflasyon Açıklaması

Kasım enflasyon rakamları ne zaman belli olacak?

  1. 2023 Kasım ayında enflasyon rakamlarının nasıl olacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, yeni hafta öncesi bu kapsamdaki araştırmalarına hız verdi. İşte, TÜİK Kasım enflasyonu açıklama tarihi...

    2023 Kasım ayında enflasyon rakamlarının nasıl olacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, yeni hafta öncesi bu kapsamdaki araştırmalarına hız verdi. İşte, TÜİK Kasım enflasyonu açıklama tarihi...

  2. KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde paylaşıyor. Bugünün hafta sonuna denk gelmesi halinde ise veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

    KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde paylaşıyor. Bugünün hafta sonuna denk gelmesi halinde ise veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

  3. EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artış gösterdi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 seviyesinde gerçekleşti. Yurt İçi ÜFE ekim ayında yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 39,39 olarak gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 7,54 ile konut, yüzde 3,51 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,08 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,67 ile haberleşme, yüzde 2,64 ile sağlık, yüzde 2,60 ile ev eşyası, yüzde 2,26 ile eğlence ve kültür, yüzde 0,29 ile eğitim, yüzde 0,09 ile alkollü içecekler ve tütün izledi. Ekim ayında tek düşen kalem yüzde 0,18 ile ulaştırma oldu.

    EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artış gösterdi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 seviyesinde gerçekleşti. Yurt İçi ÜFE ekim ayında yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 39,39 olarak gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 7,54 ile konut, yüzde 3,51 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,08 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,67 ile haberleşme, yüzde 2,64 ile sağlık, yüzde 2,60 ile ev eşyası, yüzde 2,26 ile eğlence ve kültür, yüzde 0,29 ile eğitim, yüzde 0,09 ile alkollü içecekler ve tütün izledi. Ekim ayında tek düşen kalem yüzde 0,18 ile ulaştırma oldu.

  4. Yıllık bazda TÜFE'de en çok artış yüzde 94,12 lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu yüzde 81,30 ile sağlık, yüzde 80,83 eğitim, yüzde 71,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 71,99 ile ulaştırma, yüzde 61,97 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 60,96 ile ev eşyası,. yüzde 60,33 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 56,96 ile eğlence ve kültür, yüzde 46,70 ile haberleşme, yüzde 39,15 ile giyim ve ayakkabı izledi. Son bir yılda en az artış yüzde 25,98 ile konutta görüldü. TÜFE'de yer alan 143 temel başlıktan 122'sinde artış, 15'inde düşüş gerçekleşirken, 6 başlıkta değişim görülmedi.

    Yıllık bazda TÜFE'de en çok artış yüzde 94,12 lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu yüzde 81,30 ile sağlık, yüzde 80,83 eğitim, yüzde 71,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 71,99 ile ulaştırma, yüzde 61,97 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 60,96 ile ev eşyası,. yüzde 60,33 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 56,96 ile eğlence ve kültür, yüzde 46,70 ile haberleşme, yüzde 39,15 ile giyim ve ayakkabı izledi. Son bir yılda en az artış yüzde 25,98 ile konutta görüldü. TÜFE'de yer alan 143 temel başlıktan 122'sinde artış, 15'inde düşüş gerçekleşirken, 6 başlıkta değişim görülmedi.