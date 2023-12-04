Tüik Enflasyon Açıklaması

EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artış gösterdi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 seviyesinde gerçekleşti. Yurt İçi ÜFE ekim ayında yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 39,39 olarak gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 7,54 ile konut, yüzde 3,51 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,08 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,67 ile haberleşme, yüzde 2,64 ile sağlık, yüzde 2,60 ile ev eşyası, yüzde 2,26 ile eğlence ve kültür, yüzde 0,29 ile eğitim, yüzde 0,09 ile alkollü içecekler ve tütün izledi. Ekim ayında tek düşen kalem yüzde 0,18 ile ulaştırma oldu.