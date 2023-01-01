Duygu Dolu Paylaşım!

"TABİİ Kİ ÇOK DUYGULANDIM!" Şükran Ovalı; "Hayata şükrettiğim en güzel anlardan biriydi 2 Ocak... 2017'de evlenmek için gittiğim yere Roma'ya, şimdi kızımla gittik. 2 yıldır soruyordu, 'Ben niye düğünde yoktum?' diye... 'Beni oraya götürün' dedi ısrarla... 2000 yılın üzerinde korunmuş evlenmek için gittiğim o tarihi binada bu sefer kızımlaydım. Tabii ki çok duygulandım..." şeklinde konuşarak sözlerine devam etti.