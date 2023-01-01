Duygu Dolu Paylaşım!
Kızları Mihran Ela ile evlendikleri yerde poz verdiler
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Yer aldığı yapımlarda gösterdiği oyunculuk performanslarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Şükran Ovalı, aile paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez futbolcu eşi Caner Erkin ile evlendikleri yere kızları Mihran Ela'yı da götürdü. Yaşadığı duygu dolu anları sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden büyük beğeni aldı.
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2017 yılında ünlü futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Roma'da 2 bin yıllık tarihi bir binada ihtişamlı bir düğün ile evlenmişti. 2018 yılında bebeğini kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, eşiyle birlikte kızlarına Mihran Ela ismini vermişlerdi.
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YILLAR SONRA KIZLARIYLA AYNI YERE GİTTİLER! 6 senenin ardından yeniden Roma'ya giden Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti, evlendikleri binayı kızları Mihran Ela ile ziyaret etti. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile kızı Mihran Ela'nın binadaki fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, o anlarda hissettiklerini anlattı.
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"TABİİ Kİ ÇOK DUYGULANDIM!" Şükran Ovalı; "Hayata şükrettiğim en güzel anlardan biriydi 2 Ocak... 2017'de evlenmek için gittiğim yere Roma'ya, şimdi kızımla gittik. 2 yıldır soruyordu, 'Ben niye düğünde yoktum?' diye... 'Beni oraya götürün' dedi ısrarla... 2000 yılın üzerinde korunmuş evlenmek için gittiğim o tarihi binada bu sefer kızımlaydım. Tabii ki çok duygulandım..." şeklinde konuşarak sözlerine devam etti.
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Şükran Ovalı; "Birey yetiştirmenin bilincinde olan, koşulsuz sevmeye hazır tüm anne olmak isteyenlere, dua ettim. Geceleri dua edip yatan, annelik özlemi çeken her anne adayı için ve bebek bekleyen anneler için sağlıkla gelmesini diledim ve canım eşim, yol arkadaşım her şeyim sana iyi ki evet dedim sevgilim." dedi.
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Paylaşımının sonunda Roma'da kendilerine eşlik edenler için teşekkürlerini dile getiren ünlü oyuncu Şükran Ovalı, kızıyla bu değerli anları yaşadığı için minnet dolu olduğunu söyledi.
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Paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni alan ünlü oyuncu, yazdığı not ile takipçilerini de duygulandırdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada hızla yayılarak binlerce yorum aldı.
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İşte, ünlü oyuncunun paylaştığı karelerden geriye kalanlar...
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