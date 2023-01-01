Fırtına Yürüyüş Yolu Ve Büfeleri Yıktı

Kar yağışı nedeniyle özel idare ekipleri çalışma başlattı. Yağan kar nedeniyle şaşkın olduklarını söyleyen bölge sakini Bilal Uğurlu, ?Meteoroloji şiddetli rüzgar ve yağmur uyarısında bulunmuştu. Sabah kalkınca karı görünce çok şaşırdık. Bizim buralara kasım ayında kar yağdığını çok bilmeyiz. Şaşırdık.? dedi.