Fırtına Yürüyüş Yolu Ve Büfeleri Yıktı

İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
9 vekile ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 vekile ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Gazze'deki 'insani ara' 2 gün daha uzatıldı
Gazze'deki 'insani ara' 2 gün daha uzatıldı
Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
CHP'li Belediye Başkanı topa tuttuğu partisinden istifa etti
CHP'li Belediye Başkanı topa tuttuğu partisinden istifa etti
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Meclis'te yoğun hafta
Meclis'te yoğun hafta
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Fon vurgununa 5 soruşturma
Fon vurgununa 5 soruşturma
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
Advertisement

Fırtına Yürüyüş Yolu Ve Büfeleri Yıktı

Bartın'da dün sabah saatlerinden sonra etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Denizde oluşan dalgalar nedeniyle Güzelcehisar Sahili'ndeki yürüyüş yolunda, büfelerde, piknik alanında hasar meydana geldi.

  1. Kentte dün sabah saatlerinden sonra başlayan kuvvetli fırtına ve beraberinde oluşan dalgalar, Güzelcehisar Sahili'ndeki yürüyüş yoluna, çay bahçelerine, büfelere ve piknik alanına zarar verdi.

    Kentte dün sabah saatlerinden sonra başlayan kuvvetli fırtına ve beraberinde oluşan dalgalar, Güzelcehisar Sahili'ndeki yürüyüş yoluna, çay bahçelerine, büfelere ve piknik alanına zarar verdi.

  2. KURUCAŞİLE VE TEKKEÖNÜ LİMANLARI HASAR GÖRDÜ Fırtına nedeniyle Kurucaşile ilçesinde de dalgalar limanı aşarken üzerindeki taşları yerlerinden söktü.

    KURUCAŞİLE VE TEKKEÖNÜ LİMANLARI HASAR GÖRDÜ Fırtına nedeniyle Kurucaşile ilçesinde de dalgalar limanı aşarken üzerindeki taşları yerlerinden söktü.

  3. Tekkeönü Limanı'nda bulunan elektrik direkleri dalgalar nedeniyle yıkıldı.

    Tekkeönü Limanı'nda bulunan elektrik direkleri dalgalar nedeniyle yıkıldı.

  4. MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI Bartın?da mevsimin ilk karı yağarken, yüksek kesimlerde kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

    MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI Bartın?da mevsimin ilk karı yağarken, yüksek kesimlerde kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

  5. Kar yağışı nedeniyle özel idare ekipleri çalışma başlattı. Yağan kar nedeniyle şaşkın olduklarını söyleyen bölge sakini Bilal Uğurlu, ?Meteoroloji şiddetli rüzgar ve yağmur uyarısında bulunmuştu. Sabah kalkınca karı görünce çok şaşırdık. Bizim buralara kasım ayında kar yağdığını çok bilmeyiz. Şaşırdık.? dedi.

    Kar yağışı nedeniyle özel idare ekipleri çalışma başlattı. Yağan kar nedeniyle şaşkın olduklarını söyleyen bölge sakini Bilal Uğurlu, ?Meteoroloji şiddetli rüzgar ve yağmur uyarısında bulunmuştu. Sabah kalkınca karı görünce çok şaşırdık. Bizim buralara kasım ayında kar yağdığını çok bilmeyiz. Şaşırdık.? dedi.

  6. 24 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI Kar yağışı nedeniyle il genelinde 24 köye ulaşım sağlanamazken İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın-Karabük Ahmetusta geçidi, Bartın-Kastamonu Soğucaksu geçidinde Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

    24 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI Kar yağışı nedeniyle il genelinde 24 köye ulaşım sağlanamazken İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın-Karabük Ahmetusta geçidi, Bartın-Kastamonu Soğucaksu geçidinde Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.