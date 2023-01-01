Karadeniz'de Dev Dalgalar
| Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı
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Türkiye?nin büyük bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında. Fırtına nedeniyle Karadeniz?de dev dalgalar oluştu.
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Rize?de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu?na kaya parçaları taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.
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Güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametinde Kanlıdere mevkisi ile Büyükcaferpaşa arasındaki bölümünü trafiğe kapattı.
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Karayolları ekipleri, yoldaki rüsubatı iş makineleriyle temizliyor. Dev dalgalar, zaman zaman Artvin yönündeki şeride de ulaşıyor.
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Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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DALGALAR 5 ASKERİ YARALADI Trabzon?un Karadeniz sahilindeki Sürmene ilçesinde, fırtınayla dalgaların yükselmesi nedeniyle 5 askeri personel yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Çamburnu Limanı içerisindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı?na bağlı askeri birimin olduğu alanda denizde büyük dalgalar oluştu. Bu sırada alanda bulunan 5 askeri personel, dalgaların etkisiyle yaralandı.
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Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Sürmene Devlet Hastanesi?ne kaldırılan yaralıların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Aynı yerde park halindeki bir araç da dalgalara kapılarak sürüklendi, askeri alan güvenlik nedeniyle boşaltıldı.
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Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
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Öte yandan ilçede denize düşen balıkçı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.