Dekont Yerine Ufak Kağıt Parçaları Vermiş
Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi
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Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor.
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İddiaya göre; Erzan, gizli fonda yüksek kar getirisi vaadiyle çoğu futbolcu, 29 kişiden milyonlarca dolar topladı. Erzan, para aldığı isimlere de bankaya ait dekont yerine, kaşeli-imzalı A4 kağıtları, el yazısıyla yazılmış ufak kağıt parçaları verdi. Milyon dolarlar Erzan'a işte bu kağıtlar karşılığında elden teslim edildi. Dolandırıcılık soruşturmasının başlamasıyla da resmi olmayan kağıt parçaları savcılığa delil olarak sunuldu.
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SAVCILIK İFADESİ Dolandırıcılık suçlamasıyla 216 yıla kadar hapsi istenen banka müdürü Seçil Erzan savcılık ifadesinde banka yöneticileri hakkında da suçlamalarda bulundu. Erzan, Çorlu?daki evinde alıkonulduktan sonra bankanın genel merkezine götürüldüğünü, burada koluna serumlar takıldığını ve ses kaydı alındığı iddiasında bulundu. Kendisine "Eğer banka dışında yaptığını söylersen güveni kötüye kullanma olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür" denildiğini dile getiren Erzan, banka yöneticileri tarafından üzerinde baskı kurulduğunu iddia etti. Erzan'ın ünlü isimlerle arasındaki para trafiğinin ayrıntılarının yer aldığı ajandasını da banka yöneticilerine verdiği öne sürüldü. Erzan, "Beni kızı gibi severdi" dediği Fatih Terim'in davaya konu gizli fon için verdiği 700 bin doları, 1,5 milyon dolar olarak geri aldığını öne sürdü.
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"TARİHİN EN BÜYÜK HUKUK SAVAŞINI BAŞLATIYORUM" Fatih Terim ise yaptığı açıklamada dava ile ilgisi olmadığını belirterek "Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum." ifadesini kullandı.
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KAYA'YA GİDEN ÇANTADAN GPS ÇIKTI Futbolcu Semih Kaya'ya gittiği iddia edilen 5 milyon 700 bin doların bir bölümünün de iş insanı Atilla Baltaş'a ait olduğu öne sürüldü. Erzan'a 2,5 milyon dolar veren Baltaş'ın parayı koyduğu çantaya GPS cihazı taktığı ve o çantanın da Semih Kaya'ya verildiği belirtildi.
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216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.