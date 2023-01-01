Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı
Samsun?un Atakum ilçesinde bir evde sızıntı nedeniyle doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda patlama yaşandığı sırada evin mutfağında bulunan bir kişi yaralandı.
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Samsun?un Atakum ilçesinde bir evde sızan doğalgazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Mevlana Mahallesi 754. Sokak?ta 6 katlı binanın en üst katındaki dairede doğalgaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi.
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Patlamada evin mutfağında bulunan Ömer Zehiroğlu yaralandı, mutfak ve balkonda hasar oluştu.
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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
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Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı.
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Yanık merkezinde tedavi gören yaralının birinci derece yanıkları olduğunu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.