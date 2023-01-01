Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı

Yanık merkezinde tedavi gören yaralının birinci derece yanıkları olduğunu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Samsun?un Atakum ilçesinde bir evde sızan doğalgazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Mevlana Mahallesi 754. Sokak?ta 6 katlı binanın en üst katındaki dairede doğalgaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net