Japon Doktorlar Israrla Sarımsak Çayını Öneriyor

Kokusu nedeniyle yemekten kaçındığımız sarımsak, doğal bir antibiyotiktir. Hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketildiği gibi çayı olarak da kullanılan sarımsak , içerdiği zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde deva oluyor. Peki Sarımsak çayının faydaları nelerdir?