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Japon Doktorlar Israrla Sarımsak Çayını Öneriyor

Hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketildiği gibi çayı olarak da kullanılan sarımsak , içerdiği zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde deva oluyor. Peki Sarımsak çayının faydaları nelerdir?

  1. Kokusu nedeniyle yemekten kaçındığımız sarımsak, doğal bir antibiyotiktir. Hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketildiği gibi çayı olarak da kullanılan sarımsak , içerdiği zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde deva oluyor. Peki Sarımsak çayının faydaları nelerdir?

    Kokusu nedeniyle yemekten kaçındığımız sarımsak, doğal bir antibiyotiktir. Hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketildiği gibi çayı olarak da kullanılan sarımsak , içerdiği zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde deva oluyor. Peki Sarımsak çayının faydaları nelerdir?

  2. Enfeksiyonlara savaş açan, bağışıklık sistemini uyarıcı, yüksek tansiyonu dengeleyici, hazmı kolaylaştıran, kanı sulandıran ve kan akışını hızlandıran, kolestrol düzeyini düşüren sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor.

    Enfeksiyonlara savaş açan, bağışıklık sistemini uyarıcı, yüksek tansiyonu dengeleyici, hazmı kolaylaştıran, kanı sulandıran ve kan akışını hızlandıran, kolestrol düzeyini düşüren sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor.

  3. Yemeklerin de tadı tuzu olan sarımsak, basit ancak faydalı birkaç bitkinin katılımıyla hastalık savaşçısı, metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamaya yardımcı bir çaya dönüşebilir.

    Yemeklerin de tadı tuzu olan sarımsak, basit ancak faydalı birkaç bitkinin katılımıyla hastalık savaşçısı, metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamaya yardımcı bir çaya dönüşebilir.

  4. SARIMSAK ÇAYI TARİFİ: MALZEMELER Taze zencefil veya kuru zencefil, Sarımsak Limon suyu, Bal.

    SARIMSAK ÇAYI TARİFİ: MALZEMELER Taze zencefil veya kuru zencefil, Sarımsak Limon suyu, Bal.

  5. HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI:

    HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI:

  6. 2 bardak kaynayan suyun içine 4-5 adet parmak ucu büyüklüğünde taze veya kuru zencefil koyarak yaklaşık 6 dakika kadar kaynatın.

    2 bardak kaynayan suyun içine 4-5 adet parmak ucu büyüklüğünde taze veya kuru zencefil koyarak yaklaşık 6 dakika kadar kaynatın.

  7. Daha sonra karışımın içine 2 adet büyük veya 3 adet küçük sarımsağı rendeleyerek katın.

    Daha sonra karışımın içine 2 adet büyük veya 3 adet küçük sarımsağı rendeleyerek katın.

  8. Yarım tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu da ekleyerek katın. Ilıdıktan sonra 2 küçük kahve kaşığı bal ekleyerek tatlandırın.

    Yarım tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu da ekleyerek katın. Ilıdıktan sonra 2 küçük kahve kaşığı bal ekleyerek tatlandırın.

  9. Yağları yakan sarımsak çayından her sabah ve akşam birer fincan için. Sarımsak çayını çok açken veya çok tokken içmemelisiniz.

    Yağları yakan sarımsak çayından her sabah ve akşam birer fincan için. Sarımsak çayını çok açken veya çok tokken içmemelisiniz.

  10. SARIMSAK ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

    SARIMSAK ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

  11. Mineral ve vitamin açısından değerli bir bitki olan sarımsağın 3 dişi günlük: <br> B6 vitamini ihtiyacının %6?sını, <br> C vitamini ihtiyacının %5?ini, <br> Kalsiyum ihtiyacının %2?sini <br> Demir ihtiyacının %1?ini karşılar.

    Mineral ve vitamin açısından değerli bir bitki olan sarımsağın 3 dişi günlük:
    B6 vitamini ihtiyacının %6?sını,
    C vitamini ihtiyacının %5?ini,
    Kalsiyum ihtiyacının %2?sini
    Demir ihtiyacının %1?ini karşılar.

  12. Özellikle zayıflama üzerine etkileri olan sarımsak çayı son yıllarda popülerliği artan bitkisel çaylar arasında yer alır. Ayrıca bazı kronik hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı özel durumlarda sarımsak çayı kullanımı önerilir.

    Özellikle zayıflama üzerine etkileri olan sarımsak çayı son yıllarda popülerliği artan bitkisel çaylar arasında yer alır. Ayrıca bazı kronik hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı özel durumlarda sarımsak çayı kullanımı önerilir.

  13. Japon bilim insanlarının da önerdiği sarımsak çayı İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde şifa özelliği ile karşımıza çıkıyor.

    Japon bilim insanlarının da önerdiği sarımsak çayı İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde şifa özelliği ile karşımıza çıkıyor.

  14. SARIMSAK ÇAYI NASIL İÇİLİR? Garlic tea olarak da bilinen sarımsak çayı saç bakımından kronik kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde yardımcı rol oynar.

    SARIMSAK ÇAYI NASIL İÇİLİR? Garlic tea olarak da bilinen sarımsak çayı saç bakımından kronik kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde yardımcı rol oynar.