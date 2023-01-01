Japon Doktorlar Israrla Sarımsak Çayını Öneriyor
Hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketildiği gibi çayı olarak da kullanılan sarımsak , içerdiği zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde deva oluyor. Peki Sarımsak çayının faydaları nelerdir?
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Kokusu nedeniyle yemekten kaçındığımız sarımsak, doğal bir antibiyotiktir. Hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketildiği gibi çayı olarak da kullanılan sarımsak , içerdiği zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde deva oluyor. Peki Sarımsak çayının faydaları nelerdir?
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Enfeksiyonlara savaş açan, bağışıklık sistemini uyarıcı, yüksek tansiyonu dengeleyici, hazmı kolaylaştıran, kanı sulandıran ve kan akışını hızlandıran, kolestrol düzeyini düşüren sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor.
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Yemeklerin de tadı tuzu olan sarımsak, basit ancak faydalı birkaç bitkinin katılımıyla hastalık savaşçısı, metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamaya yardımcı bir çaya dönüşebilir.
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SARIMSAK ÇAYI TARİFİ: MALZEMELER Taze zencefil veya kuru zencefil, Sarımsak Limon suyu, Bal.
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HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI:
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2 bardak kaynayan suyun içine 4-5 adet parmak ucu büyüklüğünde taze veya kuru zencefil koyarak yaklaşık 6 dakika kadar kaynatın.
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Daha sonra karışımın içine 2 adet büyük veya 3 adet küçük sarımsağı rendeleyerek katın.
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Yarım tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu da ekleyerek katın. Ilıdıktan sonra 2 küçük kahve kaşığı bal ekleyerek tatlandırın.
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Yağları yakan sarımsak çayından her sabah ve akşam birer fincan için. Sarımsak çayını çok açken veya çok tokken içmemelisiniz.
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SARIMSAK ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?
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Mineral ve vitamin açısından değerli bir bitki olan sarımsağın 3 dişi günlük:
B6 vitamini ihtiyacının %6?sını,
C vitamini ihtiyacının %5?ini,
Kalsiyum ihtiyacının %2?sini
Demir ihtiyacının %1?ini karşılar.
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Özellikle zayıflama üzerine etkileri olan sarımsak çayı son yıllarda popülerliği artan bitkisel çaylar arasında yer alır. Ayrıca bazı kronik hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı özel durumlarda sarımsak çayı kullanımı önerilir.
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Japon bilim insanlarının da önerdiği sarımsak çayı İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde şifa özelliği ile karşımıza çıkıyor.
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SARIMSAK ÇAYI NASIL İÇİLİR? Garlic tea olarak da bilinen sarımsak çayı saç bakımından kronik kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde yardımcı rol oynar.