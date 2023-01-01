Imdb'ye Göre Son 25 Yılın En İyi Filmleri!
Damgasını vuran filmler
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IMDb, hem eski hem de yeni bir dizi sevilen, popüler filmi keşfetmek için mükemmel bir yer. IMDb puanı yüksek tüm zamanların en çok sevilen IMDb puanı en yüksek filmler hangileri merak ediyorsanız bu liste tam size göre...
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1- Esaretin Bedeli / The Shawshank Redemption
IMDb Puanı: 9,2
Tür: Dram
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2- Baba / The Godfather
IMDb Puanı: 9,2
Tür: Suç, dram
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3- Kara Şövalye
IMDb Puanı: 9,0
Tür: Aksiyon, polisiye, dram
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4- Baba 2
IMDb Puanı: 9,0
Tür: Suç, Dram
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5- 12 Öfkeli Adam
IMDb Puanı: 9,0
Tür: Drama
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6- Schindler'in Listesi
IMDb Puanı: 8,9
Tür: Biyografi, dram, tarih
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7- Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
IMDb Puanı: 8,9
Tür: Aksiyon, macera, drama