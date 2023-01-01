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En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Emekli zammı ne kadar yapılacak?

  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaş zammına ilişkin mesajlar verdi. Memurun zammının memur emeklisine de yansıyacağını belirten Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacaklarını belirtti. İşte, 2024 emekli maaş zammında son gelişmeler...

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaş zammına ilişkin mesajlar verdi. Memurun zammının memur emeklisine de yansıyacağını belirten Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacaklarını belirtti. İşte, 2024 emekli maaş zammında son gelişmeler...

  2. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili konuşan Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevzuat gereği aralık ayında çalışmalara başlayacağını duyurdu. Yılmaz şunları söyledi: "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu. Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıtdışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."

    CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili konuşan Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevzuat gereği aralık ayında çalışmalara başlayacağını duyurdu. Yılmaz şunları söyledi: "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu. Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıtdışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."

  3. 7.500 TL'DEN AZ MAAŞ ALAN EMEKLİLERE DÜZENLEME Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi. Yılmaz şunları söyledi: "Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım." Ücret zamlarına ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız." dedi.

    7.500 TL'DEN AZ MAAŞ ALAN EMEKLİLERE DÜZENLEME Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi. Yılmaz şunları söyledi: "Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım." Ücret zamlarına ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız." dedi.