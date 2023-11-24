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Bir Sosyal Medya Fenomenine Daha Soruşturma!

Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Öz çifti, daha önce sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

  1. Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı.

    Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı.

  2. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında yapılan ihbarlar üzerine çalışma yürütüldü.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında yapılan ihbarlar üzerine çalışma yürütüldü.

  3. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalar da satan Öz çifti, sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmışlardı.

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalar da satan Öz çifti, sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmışlardı.

  4. FENOMENLERE KISKAÇ DENETİMİ MASAK, suç gelirlerinin aklanması, VDK ise vergi kayıp ve kaçağı yönünden incelemesini sürdürüyor. Fenomenler ile internet üzerinden ticaret yapanlara iki koldan denetim başladı. Fenomenlerin internet satış gelirleri, vergi kayıtları ve banka hesapları tek tek incelenecek. Vergisi ödenmemiş gelirlerin tümü suç geliri olarak ele alınacak. VDK ise sosyal medya fenomeni olarak adlandırılan kişileri vergi kaçağı yönünden incelemeye başladı. Polat ailesine yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması sırasında, vergi yönünden ciddi bir durumun olduğu ortaya çıktı. İnternet üzerinden ticaret yapanların tümü kademeli olarak incelenecek. VDK, bu kişilerin banka kayıtları, kredi kartı harcamaları, kredi kartı gelirleri gibi bir dizi başlıkta incelemesini sürdürüyor.

    FENOMENLERE KISKAÇ DENETİMİ MASAK, suç gelirlerinin aklanması, VDK ise vergi kayıp ve kaçağı yönünden incelemesini sürdürüyor. Fenomenler ile internet üzerinden ticaret yapanlara iki koldan denetim başladı. Fenomenlerin internet satış gelirleri, vergi kayıtları ve banka hesapları tek tek incelenecek. Vergisi ödenmemiş gelirlerin tümü suç geliri olarak ele alınacak. VDK ise sosyal medya fenomeni olarak adlandırılan kişileri vergi kaçağı yönünden incelemeye başladı. Polat ailesine yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması sırasında, vergi yönünden ciddi bir durumun olduğu ortaya çıktı. İnternet üzerinden ticaret yapanların tümü kademeli olarak incelenecek. VDK, bu kişilerin banka kayıtları, kredi kartı harcamaları, kredi kartı gelirleri gibi bir dizi başlıkta incelemesini sürdürüyor.

  5. NASIL VERGİ KAÇIRIYORLAR? Fenomenler, sosyal medyaya yönelik düzenleme olmadığını ve bu mecralardan gelir elde etmenin belirli bir denetimi bulunmadığı düşüncesiyle hareket ediyorlar.

    NASIL VERGİ KAÇIRIYORLAR? Fenomenler, sosyal medyaya yönelik düzenleme olmadığını ve bu mecralardan gelir elde etmenin belirli bir denetimi bulunmadığı düşüncesiyle hareket ediyorlar.

  6. Sosyal medyadaki serbestliğin vergi açısından geçerli olduğunu düşünüyorlar. Vergi Usul Kanunu'na genelde şu başlıklarla aykırı hareket ediyorlar: - Tutulması, saklanması ve ibrazı zorunlu defterlerde hile yapmak, bunları gizlemek, tahrif etmek, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı, belge kullanmak, bu belge, kayıt ve defterleri yok etmek, sahte belge düzenlemek.

    Sosyal medyadaki serbestliğin vergi açısından geçerli olduğunu düşünüyorlar. Vergi Usul Kanunu'na genelde şu başlıklarla aykırı hareket ediyorlar: - Tutulması, saklanması ve ibrazı zorunlu defterlerde hile yapmak, bunları gizlemek, tahrif etmek, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı, belge kullanmak, bu belge, kayıt ve defterleri yok etmek, sahte belge düzenlemek.

  7. - Faturaları yetkisiz kişilere bastırmak ve kullanmak ile ödeme kaydedici cihazlara müdahale etmek.

    - Faturaları yetkisiz kişilere bastırmak ve kullanmak ile ödeme kaydedici cihazlara müdahale etmek.

  8. - Vergi suçları çerçevesinde ödenmesi gereken vergi borçlarını hiç ödememek, kısmen ödemek.

    - Vergi suçları çerçevesinde ödenmesi gereken vergi borçlarını hiç ödememek, kısmen ödemek.