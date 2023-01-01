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Cezaevi Hayatının Dışarıyla Farklı Olmasına Şaşırdı

Dilan Polat, cezaevinden mektup yazarak intihar edeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

  1. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor.

  2. İNTİHAR İDDİALARINI YANITLADI Polat, son olarak ise Gazeteci İsmail Saymaz'a mektup yazarak intihar iddialarına yanıt verdi. Mektupta zamanın az olduğundan dolayı soruların tamamını cevaplandıramadığını ifade eden Polat, şirketin mali ve vergisel konularından haberdar olmadığı iddiasını yineledi.

    İNTİHAR İDDİALARINI YANITLADI Polat, son olarak ise Gazeteci İsmail Saymaz'a mektup yazarak intihar iddialarına yanıt verdi. Mektupta zamanın az olduğundan dolayı soruların tamamını cevaplandıramadığını ifade eden Polat, şirketin mali ve vergisel konularından haberdar olmadığı iddiasını yineledi.

  3. Cezaevinde çok üzgün olduğunu ve üzüntüsünün en büyük nedeninin çocuklarını göremeyişi olduğunu dile getiren Polat, "Hakkımdaki haksız suçlamalar karşısında çaresiz oluşum da beni üzüyor ama Allah dayanma gücü veriyor." dedi.

    Cezaevinde çok üzgün olduğunu ve üzüntüsünün en büyük nedeninin çocuklarını göremeyişi olduğunu dile getiren Polat, "Hakkımdaki haksız suçlamalar karşısında çaresiz oluşum da beni üzüyor ama Allah dayanma gücü veriyor." dedi.

  4. CEZAEVİ HAYATINI FARKLI BULMUŞ Dışarıdaki hayatı ile cezaevindeki hayatı arasında taban tabana zıtlık olduğunun altını çizen Polat, "Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım." ifadelerini kullandı.

    CEZAEVİ HAYATINI FARKLI BULMUŞ Dışarıdaki hayatı ile cezaevindeki hayatı arasında taban tabana zıtlık olduğunun altını çizen Polat, "Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım." ifadelerini kullandı.

  5. İNTİHAR İDDİALARI Dilan Polat'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde "İntihar edeceğim Engin" dediği ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlem aldığı öne sürülmüştü. Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten iddialara yönelik açıklama geldi.

    İNTİHAR İDDİALARI Dilan Polat'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde "İntihar edeceğim Engin" dediği ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlem aldığı öne sürülmüştü. Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten iddialara yönelik açıklama geldi.

  6. Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilan Polat ile bugün görüştüğünü belirterek, Polat'ın güçşüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istedi.

    Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilan Polat ile bugün görüştüğünü belirterek, Polat'ın güçşüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istedi.

  7. Polat'ın bugün kızı ile görüştüğünü söyleyen Eryiğit, görüşmede yüzünün güldüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ve Polat'ın kızına, "Suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum" dediğini aktardı.

    Polat'ın bugün kızı ile görüştüğünü söyleyen Eryiğit, görüşmede yüzünün güldüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ve Polat'ın kızına, "Suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum" dediğini aktardı.

  8. "FARKLI BİR DİLAN OLACAK" Avukat Eryiğit, Dilan Polat'ın tahliye olması durumunda ise sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşündüğünü ifade etti.

    "FARKLI BİR DİLAN OLACAK" Avukat Eryiğit, Dilan Polat'ın tahliye olması durumunda ise sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşündüğünü ifade etti.

  9. POLAT OLAYININ GEÇMİŞİ İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım?da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat?ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

    POLAT OLAYININ GEÇMİŞİ İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım?da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat?ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

  10. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

    Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

  11. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

    Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

  12. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu?nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14?ü tutuklanmış, 9?u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu?nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14?ü tutuklanmış, 9?u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.