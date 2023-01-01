'Eşim Kravatla Boynumu Sıkıp Tekme Tokat Saldırdı!'

Ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, 10 yıldır evli olduğu iki çocuğunun annesi Benan Saraç?ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla boynunu sıkarak nefes almasına engel olduğunu iddia ederek soluğu mahkemede aldı.