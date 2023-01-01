'Eşim Kravatla Boynumu Sıkıp Tekme Tokat Saldırdı!'
Ender Saraç'tan eşi Benan Saraç'a bomba suçlama
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Ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, 10 yıldır evli olduğu iki çocuğunun annesi Benan Saraç?ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla boynunu sıkarak nefes almasına engel olduğunu iddia ederek soluğu mahkemede aldı.
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Sağlıklı yaşam hakkında verdiği tavsiyelerle Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline gelen diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, 2013 yılından beri evli olduğu Benan Saraç ile mahkemelik oldu.
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Uzun süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen çiftten Benan Saraç iddialara göre; eşi Ender Saraç?ın boynuna kravatı dolayarak sıktı ve nefes almasını engellemeye çalıştı. Başka bir gün eşine tekme tokat saldıran Benan Saraç, ünlü ismin kasıklarından yaralanmasına neden oldu.
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Ender Saraç?ın avukatlarının İstanbul Aile Mahkemesi?ne sunduğu dilekçeye göre; Ender Saraç'ın ayrı yaşadığı evine de gelen Benan Saraç, evdeki eşyalara zarar verdi ve ünlü doktorun kliniğinde çalışanların gözü önünde hakaretler ederek tehditte bulundu.
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Eşinin haksız ve hukuka aykırı eylemleri nedeniyle uğradığı tehdit, hakaret, psikolojik ve fiziksel şiddetin son bulmasını talep eden Ender Saraç'ın isteği mahkeme tarafından haklı bulundu.
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Mahkemenin kararına göre Benan Saraç'ın 1 ay süreyle eşi Ender Saraç'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmaması uygun görüldü.
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Mahkeme ayrıca Benan Saraç'ın bu karara uygun davranmaması sonucu 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.
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"MAHKEMEYE KARŞI KURNAZLIK YAPTI" Karara itiraz eden Benan Saraç ise Ender Saraç?ın eve kameralar yerleştirdiğini, çocuklara ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Öte yandan Benan Saraç?ın avukatı, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ender Saraç, çocuklarına müvekkili kötülemektedir. Ender Saraç, müvekkili tahrik etmeye çalışmış ve bilgileri cımbızlayarak mahkemeye karşı kurnazlık yaparak mağdur görüntüsü oluşturmuştur. Müvekkil ile eşinin işyerleri altlı üstlüdür.
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Verilen karar nedeniyle müvekkil işyerine gidememekte, ticari faaliyetlerini yapamamakta, ortak olduğu eşinin ne tür faaliyetler içinde olduğunu takip edememektedir. Bu karar müvekkilin ?ticari faaliyetten men? sonucunu doğurmaktadır. Tüm bu nedenlerle aleyhe verilen kararın kaldırılmasını istiyoruz."
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Ancak mahkeme Benan Saraç'ın itirazını reddetti.