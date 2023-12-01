Yapay Zeka Yeni 2024 Asgari Ücreti Hesapladı
Geçen yıl yapılacak zammı tam bilmişti!
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Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta başlıyor. Milyonların gözü kulağı pazarlıktan çıkacak yeni asgari ücret zammında. Geçen yıl asgari ücret zammını doğru bilen yapay zeka, şimdi de 2024 yılı asgari ücretini hesapladı. İşte yapay zekanın yaptığı asgari ücret hesabı ve masadaki 6 farklı zam senaryosuna göre zamlı asgari ücretler...
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Asgari ücrette maraton 1 Aralık itibariyle resmen başlıyor. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merak ederken, bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacak. Geçen sene 11.402 TL olarak belirlenen asgari ücreti 11 bin 825 TL olarak tahmin eden yapay zeka, 2024 asgari ücreti için de kuruşu kuruşuna hesaplama yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında ise 6 farklı zam seçeneği var.
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1 Aralık'ta ilk toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Komisyonu'nun 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete tek zam uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Işıkhan, açıklamasında "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" demişti.
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Geçen sene 11.402 TL olarak belirlenen asgari ücreti 11 bin 825 TL olarak tahmin eden Microsoft'un yapay zeka hizmetine "2024 yılında asgari ücrette yeni tutar ne kadar olur?" sorusu yöneltildi.
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2024'te asgari ücret 15 bin 707 lira olacak
"Asgari ücretin 2024 yılındaki zam oranı henüz belli değil. Ancak, (...) tahmini olarak, 2024 Ocak ayı asgari ücret artış oranı yüzde 40.33 olacak. (...) Buna göre, 2024 yılında asgari ücretin net tutarı tahmini olarak 15,707.39 TL olacak."
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Google'ın yapay zekasının asgari ücret tahmini
Google'ın yapay zekası ise şu tahmini yaptı: 2024 yılı için asgari ücret henüz belirlenmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık 2023 tarihinde ilk toplantısını yapacak. Komisyon, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2023 yılı sonuna kadar enflasyon verilerini değerlendirecek.
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Ekonomistlerin tahminlerine göre, 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 15-16 bin TL civarında olması bekleniyor. Bu tahminler, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon verilerinin yüksek seyretmesi beklentisine dayanıyor. Ancak, hükümetin, temmuz ayındaki asgari ücret zammının ardından, enflasyonun düşmesini beklemesi ve asgari ücrette daha düşük bir artış yapılması yönünde bir karar alabileceği de ihtimal dahilinde.
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Sonuç olarak, 2024 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmeler ve enflasyon verilerinin seyri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenecek. 28 Kasım 2023 tarihi itibarıyla, 2024 yılı için asgari ücretin 15-16 bin TL civarında olması bekleniyor.
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Ne kadar zam gelirse asgari ücret kaç TL olur
1 Aralık'ta başlayacak ve 4. tur şeklinde gerçekleşecek asgari ücret pazarlıkları sonrasında zamlı asgari ücret en geç 31 Aralık 2023 günü açıklanacak. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam gelirse yeni asgari ücret kaç lira olacak?
1. İHTİMAL: Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.
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2. İHTİMAL: Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.
3. İHTİMAL: Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.
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4. İHTİMAL: Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.
5. İHTİMAL: Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.