Yapay Zeka Yeni 2024 Asgari Ücreti Hesapladı

Ekonomistlerin tahminlerine göre, 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 15-16 bin TL civarında olması bekleniyor. Bu tahminler, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon verilerinin yüksek seyretmesi beklentisine dayanıyor. Ancak, hükümetin, temmuz ayındaki asgari ücret zammının ardından, enflasyonun düşmesini beklemesi ve asgari ücrette daha düşük bir artış yapılması yönünde bir karar alabileceği de ihtimal dahilinde.