Damacananızın İçine Bir Parça Çıra Atarsanız!
Çıra suyu nedir? Çıra suyunun faydaları nelerdir?
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Buhar yöntemiyle çam ağacından elde edilen çıra suyunun, insan sağlığına sunduğu faydalar, yapılan deneylerle ispatlanmıştır. Günümüzde bunu kolayca elde etmek ve şifalı yönlerinden faydalanmak için bir tane çırayı damacananızın içine atın, sorununuz kalmayacak!
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BİR PARÇA ÇIRAYI DAMACANANIZIN İÇİNE ATIN!
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Evinizdeki damacanaya bir parça çıra atın. Bir saat sonra çırayı çıkararak kurutup sonrası için saklayabilirsiniz. Damacanadan çıkarması zor olur diyorsanız sürahiye su koyarak da yapabilrsiniz. Çıra, suyunuzu canlandırırken aynı zamanda diyabet sorununuzla mücadele etmede size yardımcı olacak.
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Çıralı su tükettiğinizde, öksürük ya da balgam gibi şikayetlerinizden de kurtulabilirsiniz.
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Çıra suyu, hem sağlıklı hem de lezzetli bir içecek olarak damacana suyunu daha faydalı hale getiriyor. Çıra suyunun sağlığa faydalarından yararlanmak için günde 2-3 bardak tüketmek yeterli oluyor. Çıra suyu, sağlığınız ve lezzetiniz için doğal bir seçenek.
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Çıra suyunu birçok yerde de bulabilirsiniz. Daha önce bulunması mümkün olmayan çıra suyunun şimdi satışlarında büyük artış gözlenmiştir.
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Bu artışın yaşanması farkına varılamayan şifasının keşfedilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Arap dünyası çıra suyuna büyük ilgi göstererek en büyük alıcıları arasındadır. Çıra suyu;
Aktarlarda
Baharat benzeri ürünler satan dükkanlarda
Üretimi yapılan fabrikalardan temin edilebilir.
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ÇIRA SUYUNUN BİLİNMEYEN FAYDALARI
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Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda çıra suyunun birçok faydası olduğu keşfedildi. Çok sayıda hastalığa iyi gelen çıra suyunun önemi halk tarafından yeni fark edildi.
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Çıra suyu çam ağacından elde edilir. Çam çırası antiseptik özelliği sayesinde solunum yolu enfeksiyonu ve idrar yolları enfeksiyonunu iyileştirebiliyor.
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Çıra suyu diyabet hastaları için bir şifa kaynağıdır. Diyabet hastaları doktorlarına danışarak çıra suyu tüketebilirler.
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Arap dünyasından da ürünlere ilginin olduğunu söyleyen İsmail Aras Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün gibi ülkelere ürün talebi aldıklarını ifade etti. Arap dünyası yeni tanıştıkları çam çırasına yoğun talep gösterdi.
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Çıra suyu, içerdiği lif ile sindirim sistemini düzenler ve kabızlık gibi sorunları önler. Çıra suyu, içerdiği potasyum ile kan basıncını dengeler ve kalp sağlığını destekler. Çıra suyu, içerdiği antioksidanlar ile vücudu toksinlerden arındırır ve kansere karşı koruyucu etki gösterir.
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Çıra suyu, içerdiği zeaksantin ve lutein ile göz sağlığını korur ve göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Çıra suyu, içerdiği reçine ile öksürüğü keser ve boğaz ağrısını hafifletir. Çıra suyu, içerdiği alkali ile vücudun pH dengesini sağlar ve asitliği azaltır.