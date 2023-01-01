Damacananızın İçine Bir Parça Çıra Atarsanız!

Çıra suyu, hem sağlıklı hem de lezzetli bir içecek olarak damacana suyunu daha faydalı hale getiriyor. Çıra suyunun sağlığa faydalarından yararlanmak için günde 2-3 bardak tüketmek yeterli oluyor. Çıra suyu, sağlığınız ve lezzetiniz için doğal bir seçenek.