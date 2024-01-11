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Regaip Kandili Ne Zaman?

2024 kandil tarihleri

  1. 2024 kandil tarihleri dair araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda en çok merak edilen ise üç ayların ilki olan Receb ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili'nin tarihi olarak dikkat çekiyor. İşte, Regaip Kandili ve 2024'teki tüm kandillerin tarihi...

    2024 kandil tarihleri dair araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda en çok merak edilen ise üç ayların ilki olan Receb ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili'nin tarihi olarak dikkat çekiyor. İşte, Regaip Kandili ve 2024'teki tüm kandillerin tarihi...

  2. 2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 kandil takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

    2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 kandil takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

  3. 2024 KANDİL TAKVİMİ Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

    2024 KANDİL TAKVİMİ Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

  4. 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı 6 Şubat Salı: Mirac Kandili 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi 9 Nisan Salı: Arefe 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün) 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün) 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Haziran Cumartesi: Arefe 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün) 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün) 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün) 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün) 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı 16 Temmuz Salı: Aşure Günü 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

    2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı 6 Şubat Salı: Mirac Kandili 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi 9 Nisan Salı: Arefe 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün) 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün) 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Haziran Cumartesi: Arefe 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün) 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün) 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün) 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün) 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı 16 Temmuz Salı: Aşure Günü 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili