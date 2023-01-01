İstanbul'da Fırtına: 1 Can Kaybı

"KENDİ TEKNEMİ ZOR ŞARTLARDA KURTARDIM" Şiddetli lodosta kurtarmayı başaran Erdinç Özgün, "Hayatımda görmediğim lodosu burada gördüm. İlk defa görüyorum. Önlem alınmadığı için ağaçların kökleri denizle birleşti. Her an yıkılma tehlikeleri var. Araçlara ve insanlara zarar verebilir. 8-10 tekne motorları ile birlikte parçalandı. Hiçbirini kurtaramadık. Kendi teknemi kurtardım ama çok zor şartlarda kurtardım. 15 günden beri devam ediyor." dedi.