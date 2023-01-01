İstanbul'da Fırtına: 1 Can Kaybı
İstanbul Valiliği, etkili olan fırtına ve yağışlar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve AKOM'un kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına etkili olmaya devam ediyor.
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CAN KAYBI İstanbul Valiliği, fırtınada bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.44'te Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir." denildi.
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HAVALİMANLARINDA UÇUŞ DEVAM EDİYOR Valilik, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam ettiğini duyururken İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildiğini ve boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatıldığını belirtti.
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Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir. Saat 01.07'de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde "Kadriye Ana" isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Saat 10.42'de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir."
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Sağanak yağış kentte devam ederken birçok ilçede caddeleri su bastı, dere yatakları taştı.
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İSTİNYE'DE BİR ARAÇ MAHSUR KALDI Sarıyer İstinye'de sağanak yağışın ardından Balabandere Caddesi'ni su bastı. Bir araç mahsur kaldı. Belediye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
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SİLİVRİ'DE DERE TAŞTI Silivri'nın Semizkumlar Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bölgede tahliye çalışması başlatıldı.
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Beyoğlu Hasköy Caddesi?nde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
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Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suyu tahliye etmeye çalışması yaptı.
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TRAFİK LEVHASI DEVRİLDİ Şişli?de ise, fırtınanın da etkisiyle trafik levhası devrildi. Levhanın trafik akışını engellememesi için ekipler müdahalede bulundu.
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Beşiktaş sahilinde, metrelerce yükselikte dalgalar oluştu.
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Fırtına nedeniyle Tuzla Mercan Sahili?ndeki balıkçı tekneleri alabora oldu.
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Bazı vatandaşlar, denizdeki teknelerini kurtarmak için çaba sarf etti.
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Fırtınanın etkisiyle denizin rengi kahverengiye döndü.
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"KENDİ TEKNEMİ ZOR ŞARTLARDA KURTARDIM" Şiddetli lodosta kurtarmayı başaran Erdinç Özgün, "Hayatımda görmediğim lodosu burada gördüm. İlk defa görüyorum. Önlem alınmadığı için ağaçların kökleri denizle birleşti. Her an yıkılma tehlikeleri var. Araçlara ve insanlara zarar verebilir. 8-10 tekne motorları ile birlikte parçalandı. Hiçbirini kurtaramadık. Kendi teknemi kurtardım ama çok zor şartlarda kurtardım. 15 günden beri devam ediyor." dedi.
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Yaşanan fırtınayla Silivri?de bir iş yerinin çatısı uçtu; metrelerce yükeklikte dalgalar oluştu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi?nde sahil şeridi dalgaların yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.
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Fırtınanın etkisiyle kaldırım taşları yerinden söküldü. Sahil şeridinde bulunan dükkanların masa ve sandalyeleri denize sürüklendi.
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İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar toprağın altından çıkarıldı.
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İŞ YERLERİNİ SU BASTI Esenler'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
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Bir marketin deposu yağmur sularıyla dolunca depoda bulunan ürünler zarar gördü.
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İtfaiye ekipleri yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.
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BAĞCILAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ Bağcılar'da Yavuz Selim Mahallesi'nde ilkokulun yanındaki inşaatta istinat duvarı çöktü.
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İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İnşaat çevresinde güvenlik önlemi alındı.
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ARNAVUTKÖY'DE DE DERE TAŞTI Sağanak yağışın etkisiyle İmrahor Mahallesi?nde bulunan Alibeyköy deresi taştı. Dere kenarında bulunan evleri ve bahçeleri su bastı.
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Evlerini su basan vatandaşlar çek pas yardımı ile suyu tahliye etmeye çalıştı. Evde bulunan eşyalarda kullanılmaz hale geldi.
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Göle dönen sokak ve bahçelerde ördeklerin yüzdüğü görüldü. Öte yandan, bazı vatandaşların evleri geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde de su basmıştı.