Sitenin Otoparkına Girip 10 Bin TL?Lik Bisikleti Çaldı

Olay, Şanlıurfa?nın Siverek ilçesinin Hasançelebi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gece geç saatlerde sitenin otoparkına giren bir kişi, uzun süre apartmanların arasında gezdikten sonra 10 bin TL değerindeki bisikleti çaldı.

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