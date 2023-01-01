Sitenin Otoparkına Girip 10 Bin TL?Lik Bisikleti Çaldı
Hırsız, girdiği sitenin otoparkından 10 bin TL?lik bisikleti ve bazı eşyaları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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Olay, Şanlıurfa?nın Siverek ilçesinin Hasançelebi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gece geç saatlerde sitenin otoparkına giren bir kişi, uzun süre apartmanların arasında gezdikten sonra 10 bin TL değerindeki bisikleti çaldı.
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Şüpheli bisiklete binerek gözden kaybolurken, o anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
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Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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