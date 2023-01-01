Bodrum'da Vahşet!

Bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Adreste tespit edilen bir aracı takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde yoğunlaştırdı.

Koltukta kan lekeleri vardı. Polise haber verdiler. Ekipler kayıp anne ve kızını bulmak için arama başlattı.

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