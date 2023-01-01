Bodrum'da Vahşet!
Rus anne ile kızı öldürüldü
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Yol kenarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Rus uyruklu Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana'nın öldürüldüğü belirlendi.
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Katil zanlısı olarak, annenin eski eşi aranıyor.
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Bodrum'da kızıyla yaşayan 42 yaşındaki Rus uyruklu Irina Dvizova gayrimenkul işiyle uğraşıyordu.
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Yakınları anne ve kızına ulaşamayınca evlerine gitti. Kapı açılmadı, kırarak içeri girdiler.
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Koltukta kan lekeleri vardı. Polise haber verdiler. Ekipler kayıp anne ve kızını bulmak için arama başlattı.
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Bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Adreste tespit edilen bir aracı takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde yoğunlaştırdı.
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Yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı anne ve kızının cansız bedenleri bulundu.
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Cinayetleri soruşturan polisin incelemesi sonucu şüpheler Irina Dvizova'nın eski eşi üzerinde yoğunlaştı.
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Zanlının küçük oğlunu da yanına alarak yurtdışına kaçtığı belirlendi.