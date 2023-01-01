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Bodrum'da Vahşet!

Rus anne ile kızı öldürüldü

  1. Yol kenarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Rus uyruklu Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana'nın öldürüldüğü belirlendi.

    Yol kenarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Rus uyruklu Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana'nın öldürüldüğü belirlendi.

  2. Katil zanlısı olarak, annenin eski eşi aranıyor.

    Katil zanlısı olarak, annenin eski eşi aranıyor.

  3. Bodrum'da kızıyla yaşayan 42 yaşındaki Rus uyruklu Irina Dvizova gayrimenkul işiyle uğraşıyordu.

    Bodrum'da kızıyla yaşayan 42 yaşındaki Rus uyruklu Irina Dvizova gayrimenkul işiyle uğraşıyordu.

  4. Yakınları anne ve kızına ulaşamayınca evlerine gitti. Kapı açılmadı, kırarak içeri girdiler.

    Yakınları anne ve kızına ulaşamayınca evlerine gitti. Kapı açılmadı, kırarak içeri girdiler.

  5. Koltukta kan lekeleri vardı. Polise haber verdiler. Ekipler kayıp anne ve kızını bulmak için arama başlattı.

    Koltukta kan lekeleri vardı. Polise haber verdiler. Ekipler kayıp anne ve kızını bulmak için arama başlattı.

  6. Bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Adreste tespit edilen bir aracı takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde yoğunlaştırdı.

    Bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Adreste tespit edilen bir aracı takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde yoğunlaştırdı.

  7. Yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı anne ve kızının cansız bedenleri bulundu.

    Yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı anne ve kızının cansız bedenleri bulundu.

  8. Cinayetleri soruşturan polisin incelemesi sonucu şüpheler Irina Dvizova'nın eski eşi üzerinde yoğunlaştı.

    Cinayetleri soruşturan polisin incelemesi sonucu şüpheler Irina Dvizova'nın eski eşi üzerinde yoğunlaştı.

  9. Zanlının küçük oğlunu da yanına alarak yurtdışına kaçtığı belirlendi.

    Zanlının küçük oğlunu da yanına alarak yurtdışına kaçtığı belirlendi.