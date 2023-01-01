Salatasından 'Kopmuş Parmak' Çıkınca Travma Geçirdi!
Restoranda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
-
ABD'de bir restoranda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sipariş ettiği salatanın içinde insan parmağı çıktığını fark edince dehşete düşen kadın soluğu mahkemede aldı. Travma yaşadığını belirtti ve tazminat davası açtı.
-
ABD'nin Connecticut eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Günü hafif bir öğünle geçirmek isteyen Allison Cozzi, sipariş ettiği salatanın içinde insan parmağı görünce neye uğradığını şaşırdı.
-
12 sayfalık bir şikayet yazan Cozzi, yaşadığı durumu Westchester County mahkemesine taşıdı.
-
Allison, yazığı detaylı mektupta parmağı yanlışlıkla çiğnediğini anlattı.
-
Dava açmak için mahkemeye başvuran Cozzi'nin dilekçesinde, "Davacı, salatayı satın aldıktan kısa bir süre sonra salatayı yerken, salatanın içine karışan, salatanın bir parçası olan bir insan parmağı parçasını çiğnediğini fark etmiştir" ifadeleri yer aldı.
-
Daha sonra olayın, Chopt Creative isimli salata restoranında çalışan bir işçi, roka doğrarken sol işaret parmağının bir kısmını kesmiş, kesik parça salataya karışmıştığı yanıtı yer aldı.
-
RESTORANDAN TAZMiNAT TALEP ETTİ
-
Yer alan bilgilere göre yaşanılan iş kazasından sonra Creative isimli çalışanın hemen hastaneye kaldırıldığı, kesilen parmağın salatanın içinde kaldığı bildirildi.
-
Yapılan salata diğer çalışanlar tarafından hazırlanmaya devam etti ve kesik parmak Cozzi'nin salatasına karıştı.
-
Şikayet dilekçesinde, Westchester Bölge Sağlık Müdürlüğü tarafından restoranın ihlali olduğuna karar verildiği, ancak Cozzi'nin olay sebebiyle büyük bir şok, panik ataklar, migren, bilişsel bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, kusma, baş dönmesi, boyun ve omuz ağrısı yaşadığı bilgisi paylaşıldı.
-
Yaşanılan bu rahatsızlıkların ardından Cozzi, restoranı ihmal ve ihlal suçu ile suçladı.