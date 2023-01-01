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İsrail, "Filistinli Cesur Kız" Ahed Temimi'yi Serbest Bırakacak!

İsrail, "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'yi serbest bırakacak!

  1. Hamas ile varılan mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılması beklenen 30 Filistinli esirin isimlerinin belli olduğu bildirildi. O isimlerin arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi de var.

    Hamas ile varılan mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılması beklenen 30 Filistinli esirin isimlerinin belli olduğu bildirildi. O isimlerin arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi de var.

  2. Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerden bu akşam 30 Filistinli esirin serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.

    Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerden bu akşam 30 Filistinli esirin serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.

  3. Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi. İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması beklenen esirler arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de bulunduğu aktarıldı.

    Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi. İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması beklenen esirler arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de bulunduğu aktarıldı.

  4. 14 yaşındayken İsrailli askere tokat atmıştı<p> Temimi, 2015?te, henüz 14 yaşındayken kolu alçıda olan küçük kardeşinin gözaltına alınmasını engellemek için İsrailli askerlere direnmiş ve kollarını ısırmıştı.

    14 yaşındayken İsrailli askere tokat atmıştı

    Temimi, 2015?te, henüz 14 yaşındayken kolu alçıda olan küçük kardeşinin gözaltına alınmasını engellemek için İsrailli askerlere direnmiş ve kollarını ısırmıştı.

  5. İsrailli askerlere direnen ve kardeşinin gözaltına alınmasını engelleyen Temimi, daha sonra dünya genelinde ünlü olmuştu. Filistin direnişinin simgesi haline gelen Temimi?ye ?Filistinli cesur kız? lakabı takılmıştı.

    İsrailli askerlere direnen ve kardeşinin gözaltına alınmasını engelleyen Temimi, daha sonra dünya genelinde ünlü olmuştu. Filistin direnişinin simgesi haline gelen Temimi?ye ?Filistinli cesur kız? lakabı takılmıştı.

  6. Erdoğan telefonla aramıştı<p> AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Temimi?yi telefonla aramış ve cesaretinden dolayı tebrik etmişti.

    Erdoğan telefonla aramıştı

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Temimi?yi telefonla aramış ve cesaretinden dolayı tebrik etmişti.

  7. İki yıl sonra İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

    İki yıl sonra İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.