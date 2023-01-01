İsrail, "Filistinli Cesur Kız" Ahed Temimi'yi Serbest Bırakacak!
İsrail, "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'yi serbest bırakacak!
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Hamas ile varılan mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılması beklenen 30 Filistinli esirin isimlerinin belli olduğu bildirildi. O isimlerin arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi de var.
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Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerden bu akşam 30 Filistinli esirin serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.
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Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi. İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması beklenen esirler arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de bulunduğu aktarıldı.
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14 yaşındayken İsrailli askere tokat atmıştı
Temimi, 2015?te, henüz 14 yaşındayken kolu alçıda olan küçük kardeşinin gözaltına alınmasını engellemek için İsrailli askerlere direnmiş ve kollarını ısırmıştı.
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İsrailli askerlere direnen ve kardeşinin gözaltına alınmasını engelleyen Temimi, daha sonra dünya genelinde ünlü olmuştu. Filistin direnişinin simgesi haline gelen Temimi?ye ?Filistinli cesur kız? lakabı takılmıştı.
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Erdoğan telefonla aramıştı
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Temimi?yi telefonla aramış ve cesaretinden dolayı tebrik etmişti.
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İki yıl sonra İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.