Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Transfer!
Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor!
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Büyük ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti, dizisine bomba bir transfer geliyor. Herkesin yeni bölümünü merakla beklediği diziye Ajda Pekkan konuk oluyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
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Yayınlandığı günden beri dikkat çeken Kızılcık Şereti, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekranlara kilitliyor.
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Zaman zaman konu aldığı oyuncularla da izleyicilerde şaşkınlık oluşturan Kızılcık Şerbeti, son olarak Farah Zeynep Abdullah'ı konuk almasıyla dikkatleri çekmişti.
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Kızılcık Şerbeti 41. bölüm bölüm fragmanı da yayınlandı konuk olan yeni isim gündeme geldi.
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Kadroya dahil olan sesi ve başarılı şarkılarıyla yıllara damga vuran Ajda Pekkan oldu.
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AJDA PEKKAN HANGİ ROLDE OLACAK, NE ZAMAN EKRANA GELECEK?
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Diziye konu olan Ajda Pekkan, dizide kendini oynayacak.
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Ajda Pekkan'lı bölüm yılbaşı gecesi ya da 29 Aralık Cuma gecesi yayınlanacak.
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