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Halasına Hapis Cezası!

Rezidanstaki kazada karar verildi

  1. İzmir?in Bayraklı ilçesindeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansta, 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara?nın kullandığı cipin altında kalarak ölümüne neden olan hala Zerrin Akça?nın yargılandığı dava sonuçlandı.

    İzmir?in Bayraklı ilçesindeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansta, 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara?nın kullandığı cipin altında kalarak ölümüne neden olan hala Zerrin Akça?nın yargılandığı dava sonuçlandı.

  2. Kaza 1 Ağustos 2021 günü meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça?dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça?nın kullandığı cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

    Kaza 1 Ağustos 2021 günü meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça?dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça?nın kullandığı cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

  3. anlar, otoparkın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14?üncü Asliye Ceza Mahkemesi?nde dava açıldı.

    anlar, otoparkın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14?üncü Asliye Ceza Mahkemesi?nde dava açıldı.

  4. 10?UNCU DURUŞMADA KARAR ÇIKTI Akça?nın yargılanmasına İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi?nde devam edildi. Geçen 28 Kasım?da görülen 10?uncu duruşmaya Eymen?in babası Adem Kara ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, tanık O.D?ye söz verildi. Olaydaki aracın özelliklerini iyi bildiğini belirten O.D., ?Kazada bulunan aracın tamiri sürecinde bulundum, çünkü öncesinde yetkili servisinde çalışmışlığım vardır. Aylar sonra Adem?in yanındayken kamera görüntülerinin Adem ile beraber izledik. Bu araçta kapı açılınca sinyal verir. Ayrıca iki kademeli mandal sistemi ile kapanır. Kapının açılması için iki mandalın da aynı anda açılması gerekir ayrıca dışarıdan bir el sıkışması durumunda kapı kapanmaz.? dedi. Tanığın ifadesinin ardından karar açıklandı.

    10?UNCU DURUŞMADA KARAR ÇIKTI Akça?nın yargılanmasına İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi?nde devam edildi. Geçen 28 Kasım?da görülen 10?uncu duruşmaya Eymen?in babası Adem Kara ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, tanık O.D?ye söz verildi. Olaydaki aracın özelliklerini iyi bildiğini belirten O.D., ?Kazada bulunan aracın tamiri sürecinde bulundum, çünkü öncesinde yetkili servisinde çalışmışlığım vardır. Aylar sonra Adem?in yanındayken kamera görüntülerinin Adem ile beraber izledik. Bu araçta kapı açılınca sinyal verir. Ayrıca iki kademeli mandal sistemi ile kapanır. Kapının açılması için iki mandalın da aynı anda açılması gerekir ayrıca dışarıdan bir el sıkışması durumunda kapı kapanmaz.? dedi. Tanığın ifadesinin ardından karar açıklandı.

  5. Hakim, Akça?ya bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan önce 4 yıl hapis cezası veridi. Ardından Eymen?in halası olan sanık Akça?nın kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu anlaşıldığına hükmedip bu cezasında yarı oranda indirim yaptı, 2 yıla indirdi. Sanık Akça?nın suç sonrası tutum ve davranışlarını takdirimi indirim sebebi olduğuna karar veren hakim, cezayı 1 yıl 8 ay hapse çevirdi. Mahkeme, sanığın geçmişi, sabıka durumu, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında cezasının ertelenmesi halinde ilerde suç işlemekten çekineceği yönünde mahkemeye olumlu kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine ve para cezasına da çevrilmesine yer olmadığına da hükmetti. Akça?nın 1 yıl 8 ay boyunca sürücü belgesinin geri alınmasına da karar verildi.

    Hakim, Akça?ya bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan önce 4 yıl hapis cezası veridi. Ardından Eymen?in halası olan sanık Akça?nın kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu anlaşıldığına hükmedip bu cezasında yarı oranda indirim yaptı, 2 yıla indirdi. Sanık Akça?nın suç sonrası tutum ve davranışlarını takdirimi indirim sebebi olduğuna karar veren hakim, cezayı 1 yıl 8 ay hapse çevirdi. Mahkeme, sanığın geçmişi, sabıka durumu, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında cezasının ertelenmesi halinde ilerde suç işlemekten çekineceği yönünde mahkemeye olumlu kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine ve para cezasına da çevrilmesine yer olmadığına da hükmetti. Akça?nın 1 yıl 8 ay boyunca sürücü belgesinin geri alınmasına da karar verildi.