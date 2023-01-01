Esenyurt'ta Sel Faciası: Anne Ve Oğlu Son Anda Kurtuldu
İstanbul Esenyurt'ta etkili olan yağışla sel akan yoldan karşıya geçmeye çalışan anne ve oğlu zor onlar yaşadı.
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Esenyurt'ta dün etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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Yağış sırasında rögarlar taştı ve yollarda çökme meydana geldi.
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Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar sel akan yolda karşıdan karşıya geçmekte zorlanırken bir veli çocuğu ile karşıdan karşıya geçmeye çalışırken akıntı nedeni ile yere düştü.
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Anne ve oğlu sele kapılmaktan son anda kurtuldu, çareyi geri dönmekte buldu.
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Kaldırım üzerinden geçmeye çalışan vatandaşlar da demir korkulukların üzerine çıkarak ıslanmadan yoluna devam etmeye çalıştı.
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Belediye ekipleri suların dere yatağına ulaşması için yolların bazı kısımlarına barikat kurdu.
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Kurulan barikat ile kaldırımların bazı bölümleri kırılarak suyun dereye akmasını sağlamaya çalıştılar.
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Çöken yolda rögarın taşması ile yol üzerinde tamirci dükkânı bulunan bir vatandaşın deposu tamamen suyla doldu. Depo kısmında malzemelerin çoğu içeriye dolan suyun içinde yüzdü.
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