Esenyurt'ta Sel Faciası: Anne Ve Oğlu Son Anda Kurtuldu

Çöken yolda rögarın taşması ile yol üzerinde tamirci dükkânı bulunan bir vatandaşın deposu tamamen suyla doldu. Depo kısmında malzemelerin çoğu içeriye dolan suyun içinde yüzdü.

Kurulan barikat ile kaldırımların bazı bölümleri kırılarak suyun dereye akmasını sağlamaya çalıştılar.

Belediye ekipleri suların dere yatağına ulaşması için yolların bazı kısımlarına barikat kurdu.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar sel akan yolda karşıdan karşıya geçmekte zorlanırken bir veli çocuğu ile karşıdan karşıya geçmeye çalışırken akıntı nedeni ile yere düştü.

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