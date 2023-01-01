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Zehra'nın Ölümünde Yeni İddia!

Tehditle projeye ortak olmak istedi?

  1. Antalya?da öldürülen Zehra Çatal?ın ölümüne ilişkin tutuklanan Yılmaz Fahrinoğlu?nun yargılandığı dava devam ediyor. Çatal, 20 Mart günü Muratpaşa ilçesinde öldürüldü. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 9 kez ateş edip, yaya olarak kaçtı. Zehra Çatal hayatını kaybetti, Yılmaz Fahrioğlu da 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklandı. Yılmaz Fahrioğlu hakkında, kadına karşı kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4?üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Fahrioğlu?nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Antalya?da öldürülen Zehra Çatal?ın ölümüne ilişkin tutuklanan Yılmaz Fahrinoğlu?nun yargılandığı dava devam ediyor. Çatal, 20 Mart günü Muratpaşa ilçesinde öldürüldü. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 9 kez ateş edip, yaya olarak kaçtı. Zehra Çatal hayatını kaybetti, Yılmaz Fahrioğlu da 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklandı. Yılmaz Fahrioğlu hakkında, kadına karşı kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4?üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Fahrioğlu?nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

  2. ?O İNSANLAR FİRMAMIZI ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞTI? Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi?nde görülen duruşmaya sanık Yılmaz Fahrioğlu, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Çatal?ın dayısı, anneannesi, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Zehra Çatal?ın dayısı Erol G., kendisine ait şirketler olduğunu, Zehra?nın firmasıyla aynı binada olduklarını anlattı. Çatal ile Yılmaz Fahrioğlu arasında herhangi bir ortaklık olmadığını belirten Erol G., ?2022 yılı mayıs ayında bu insanlar ofise gidip gelmeye başladı. Bu insanları görünce ve tartışmalar çıkınca yeğenim Zehra?ya sordum. Zehra, Yılmaz?a borcu olduğunu ve çözeceğini söyledi. O insanlar firmamızı elimizden almaya çalıştı. Bizi tehdit etti.? dedi.

    ?O İNSANLAR FİRMAMIZI ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞTI? Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi?nde görülen duruşmaya sanık Yılmaz Fahrioğlu, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Çatal?ın dayısı, anneannesi, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Zehra Çatal?ın dayısı Erol G., kendisine ait şirketler olduğunu, Zehra?nın firmasıyla aynı binada olduklarını anlattı. Çatal ile Yılmaz Fahrioğlu arasında herhangi bir ortaklık olmadığını belirten Erol G., ?2022 yılı mayıs ayında bu insanlar ofise gidip gelmeye başladı. Bu insanları görünce ve tartışmalar çıkınca yeğenim Zehra?ya sordum. Zehra, Yılmaz?a borcu olduğunu ve çözeceğini söyledi. O insanlar firmamızı elimizden almaya çalıştı. Bizi tehdit etti.? dedi.

  3. ?DAHA ÖNCEDEN ATEŞ AÇTI? Sanık Fahrioğlu?nun olaydan önce Çatal?ın ofisine ateş ettiğini ileri süren Erol G., ?Bu olay 2022 yılı içinde oldu. Yılmaz, Zehra'nın ofisine gidip ateş etti. Bununla ilgili kayıtlar karakolda mevcuttur. Olaydan önceki cumartesi günü Yılmaz beni aradı. Zehra?nın kendisine küfrettiğini belirtti. ?Paramı almak istiyorum. Bu konuyu çözmemiz gerekiyor? dedi. Ben de ?Pazartesi 14.00?ten sonra beni ara, bu konuyu nasıl olacaksa tatlıya bağlayalım? dedim.? diye konuştu.

    ?DAHA ÖNCEDEN ATEŞ AÇTI? Sanık Fahrioğlu?nun olaydan önce Çatal?ın ofisine ateş ettiğini ileri süren Erol G., ?Bu olay 2022 yılı içinde oldu. Yılmaz, Zehra'nın ofisine gidip ateş etti. Bununla ilgili kayıtlar karakolda mevcuttur. Olaydan önceki cumartesi günü Yılmaz beni aradı. Zehra?nın kendisine küfrettiğini belirtti. ?Paramı almak istiyorum. Bu konuyu çözmemiz gerekiyor? dedi. Ben de ?Pazartesi 14.00?ten sonra beni ara, bu konuyu nasıl olacaksa tatlıya bağlayalım? dedim.? diye konuştu.

  4. ?YILMAZ VERDİĞİ PARADAN FAZLASINI İSTEDİ? Çatal?ın alacak ve borçlarına ilişkin tüm kayıtların Zehra?nın telefonu ve mail adreslerinde olduğunu belirten Erol G., ?Zehra, 2019 yılında Konyaaltı?ndaki bir projesinden dolayı ödül aldı. O projede Yılmaz Fahrioğlu ile tanışıyor, ondan para aldığını biliyorum. Yılmaz verdiği paranın daha fazlasını istiyordu. Biz de tefecilikle ilgili Yılmaz?dan şikayetçi olduk. Biz milyonluk proje yapıyorduk. Yılmaz, verdiği paranın fazlasını istediği için tehditle projeye ortak olmak istiyordu. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum.? dedi.

    ?YILMAZ VERDİĞİ PARADAN FAZLASINI İSTEDİ? Çatal?ın alacak ve borçlarına ilişkin tüm kayıtların Zehra?nın telefonu ve mail adreslerinde olduğunu belirten Erol G., ?Zehra, 2019 yılında Konyaaltı?ndaki bir projesinden dolayı ödül aldı. O projede Yılmaz Fahrioğlu ile tanışıyor, ondan para aldığını biliyorum. Yılmaz verdiği paranın daha fazlasını istiyordu. Biz de tefecilikle ilgili Yılmaz?dan şikayetçi olduk. Biz milyonluk proje yapıyorduk. Yılmaz, verdiği paranın fazlasını istediği için tehditle projeye ortak olmak istiyordu. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum.? dedi.

  5. Sanık Yılmaz Fahrioğlu ise ?Ben sürekli ortaklı anlaşmaya dayanarak ofise gidip geliyordum. Şirkete para verdikten sonra Zehra, beni ortaklık amacıyla çağırıp durdu. Maksatları baştan beni dolandırmakmış.? ifadelerini kullandı. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

    Sanık Yılmaz Fahrioğlu ise ?Ben sürekli ortaklı anlaşmaya dayanarak ofise gidip geliyordum. Şirkete para verdikten sonra Zehra, beni ortaklık amacıyla çağırıp durdu. Maksatları baştan beni dolandırmakmış.? ifadelerini kullandı. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.