Zehra'nın Ölümünde Yeni İddia!

?O İNSANLAR FİRMAMIZI ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞTI? Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi?nde görülen duruşmaya sanık Yılmaz Fahrioğlu, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Çatal?ın dayısı, anneannesi, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Zehra Çatal?ın dayısı Erol G., kendisine ait şirketler olduğunu, Zehra?nın firmasıyla aynı binada olduklarını anlattı. Çatal ile Yılmaz Fahrioğlu arasında herhangi bir ortaklık olmadığını belirten Erol G., ?2022 yılı mayıs ayında bu insanlar ofise gidip gelmeye başladı. Bu insanları görünce ve tartışmalar çıkınca yeğenim Zehra?ya sordum. Zehra, Yılmaz?a borcu olduğunu ve çözeceğini söyledi. O insanlar firmamızı elimizden almaya çalıştı. Bizi tehdit etti.? dedi.