En Güzel Cuma Mesajları
Cuma Mesajlarında Kısa-Uzun Seçenekle
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Mübarek cuma gününün gelmesiyle, bu hafta da "hayırlı cumalar etiketiyle" sosyal medyada paylaşılan cuma mesajları, birbirlerine iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşların Twitter(X), Facebook ve SMS paylaşımlarında yer alacak. Özellikle uzakta olan sevdiklerine bir mesaj yoluyla ulaşmak isteyen vatandaşlar için cuma mesajları örneklerini bir araya getirdik. İşte, en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları...
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1 ARALIK 2023 CUMA MESAJLARI Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun. Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar. Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar... Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma?nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah
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Allah?ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun. Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim. Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar. Allah?ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun. Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari) Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun
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Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. Allah?ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.