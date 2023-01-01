Instagram'a Yeni Özellik
Hikayeler 7 gün boyunca görünür kalacak
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Sosyal medya platformu Instagram, hikayeler özelliğinin gösterim süresini uzatabileceği bir özellik üzerinde çalışıyor.
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Bu özellikle birlikte platformdaki kullanıcıların hikayeleri 24 saat yerine 7 gün boyunca görüntülenebilecek. Öte yandan kullanıcıların hikayelerini istedikleri zaman kaldırabilecekleri de belirtildi.
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"My Week" olarak adlandırılan bu özelliğin henüz ne zaman kullanılabileceğini söylemek zor. Ancak aplikasyon yazılımcısı Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre, Instagram'ın böyle bir özellik üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda kullanıcılara sunmayı hedeflediği kaydedildi.