Instagram'a Yeni Özellik

"My Week" olarak adlandırılan bu özelliğin henüz ne zaman kullanılabileceğini söylemek zor. Ancak aplikasyon yazılımcısı Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre, Instagram'ın böyle bir özellik üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda kullanıcılara sunmayı hedeflediği kaydedildi.