Özgü Namal'dan O İsme Tavır!
Kızıl Gonca ile televizyon ekranına dönen Özgü Namal o ismi eklemedi!
-
Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan ve yeni dizisi Kızıl Gonca ile televizyon ekranlarına dönen Özgün Namal, sosyal medya hesabı açması ile dikkat çekti. 43 kişiyi takip eden Namal listesinde o isme yer vermedi.
-
Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Elif karakteri ile geniş kitlelere ulaşan Özgü Namal, 2015 yılından beri televizyon ekranlarında yer almıyor.
-
Çeşitli programlarda sunuculuk yapan Namal, yeni dizisi ile adından söz ettiriyor.
-
Dizide başrolünü Özcan Deniz'le paylaşan başarılı oyuncu, sosyal medyaya yeni giriş yapmasıyla konuşuluyor.
-
Kendisine Instagram hesabı açan Namal, takip ettikleri arasında o kişiye yer vermemesi dikkat çekti.
-
O İSME LİSTESİNDE YER VERMEDİ
-
Oynadığı her projede adından söz ettiren Özgün Namal, sanat camiasına hızlı bir dönüş yaptı.
-
Başarılı oyuncu Instagram hesabı açmasından sonra takip ettiği isimler merak konusu oldu.
-
Yeditepe İstanbul ile Kurtlar Vadisi'nde beraber rol aldığı Oktay Kaynarca'yı takibe almaması dikkatlerden kaçmadı.
-
-