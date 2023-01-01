Oynadığı filmlerde büyük bir başarı yakalayan usta sanatçı Haluk Bilginler ve şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttükleri kızları ortaya çıktı. Bilginer, sosyal medya hesabından kızı ile bir fotoğrafını yayınlayarak, takipçilerini şaşırttı.