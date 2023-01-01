Gözlerden Uzak Büyüttükleri Kızları Ortaya Çıktı!
Bilginer, sosyal medya hesabından kızı ile bir fotoğrafını yayınlayarak, takipçilerini şaşırttı.
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Oynadığı filmlerde büyük bir başarı yakalayan usta sanatçı Haluk Bilginler ve şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttükleri kızları ortaya çıktı. Bilginer, sosyal medya hesabından kızı ile bir fotoğrafını yayınlayarak, takipçilerini şaşırttı.
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Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı.
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İkilinin kameralardan uzak tuttuğu Nazlı Bilginer, yıllar sonra ortaya çıktı.
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Ünlü ikilinin gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer büyüdü kocaman oldu.
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ANNESİNİN KOPYASI Nazlı Bilginer!in annesiyle benzerlikleri gündem oldu. Usta sanatçı uzun zaman sonra kızları ile ilgili paylaşımda bulundu. İşte Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer...
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