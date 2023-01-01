Sürücü Adayının Kullandığı Otomobil Dereye Uçtu
Otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçarken, araçtaki 3 kişi yaralandı.
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Trabzon?da sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu. Kaza, saat 15.00 sıralarında Sürmene - Köprübaşı karayolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Özel sürücü kursuna ait otomobil, iddiaya göre, geri manevra sırasında direksiyon başında olan ve ismi henüz belirlenmeyen sürücü adayının kontrolünden çıktı.
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Otomobil, yol kenarında, 5 metrelik duvarı aşıp Manahoz Deresi?ne düştü. Debisi düşük derede devrilen araçtaki 1?i sürüş eğitmeni 3 kişi yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin merdiven uzatıp dereden çıkardığı yaralılara, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.
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Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların ise iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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