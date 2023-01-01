Göbek Yağlarına Ne İyi Gelir?

Genellikle karın boşluğunda depolanan ve zaman geçtikçe inatçı yağlara dönen iç organlardaki yağlar viseral yağlar olarak tanımlanıyor. Yanlış beslenme ve vücut tipine bağlı olarak karaciğer ve bağırsaklar etrafına sarılmış bu yağlar birçok hastalığa neden oluyor. Bu yüzden iç organ yağlanmasını ortadan kaldırmak için tüketmeniz gereken bazı besinler bulunuyor. Peki, bu besinler neler? İşte cevaplar: