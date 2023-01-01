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İşte Masadaki En Güçlü 4 Asgari Ücret Formülü!

Yüzde 50'yi görecek

  1. Asgari ücrette zam maratonu başlıyor. Milyonlarca çalışanın beklentisi rakamların kendilerini koruyacak oranda gerçekleşmesi yönündeyken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücrette en güçlü tahminleri sıraladı.

    Asgari ücrette zam maratonu başlıyor. Milyonlarca çalışanın beklentisi rakamların kendilerini koruyacak oranda gerçekleşmesi yönündeyken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücrette en güçlü tahminleri sıraladı.

  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta gazetecilere verdiği demeçte ?Asgari ücrette mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek? demişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta gazetecilere verdiği demeçte ?Asgari ücrette mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek? demişti.

  3. ?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu anda çalışmalarını yapıyor? diyen Erdoğan, asgari ücrete ilişkin, ?Ondan sonra en uygun asgari ücret ne ise bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden neticeye varabilmek. Asgari ücret zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan?dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar ezdirmedik ve ezdirmeyiz? ifadelerini kullanmıştı.

    ?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu anda çalışmalarını yapıyor? diyen Erdoğan, asgari ücrete ilişkin, ?Ondan sonra en uygun asgari ücret ne ise bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden neticeye varabilmek. Asgari ücret zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan?dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar ezdirmedik ve ezdirmeyiz? ifadelerini kullanmıştı.

  4. ?Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 62 olursa, son 6 ayda yüzde 35.26?lık zamla 11 bin 402 TL?den, 15 bin 422 liraya,

    ?Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 62 olursa, son 6 ayda yüzde 35.26?lık zamla 11 bin 402 TL?den, 15 bin 422 liraya,

  5. Yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olursa, yüzde 37.77?lik zamla 15 bin 708 liraya,

    Yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olursa, yüzde 37.77?lik zamla 15 bin 708 liraya,

  6. Yıl sonu enflasyon yüzde 68 olursa, yüzde 40.26?lık zamla 15 bin 992 liraya çıkmış olacak.

    Yıl sonu enflasyon yüzde 68 olursa, yüzde 40.26?lık zamla 15 bin 992 liraya çıkmış olacak.

  7. Geçmiş dönemlerde baktığımızda buna bir refah payı eklentisi de oluyordu. Burada yüzde 40?a 10?luk bir zamla yüzde 50?yi görmüş olacaktır. O zaman da 17 bin 103 TL olması mümkün gözüküyor.?

    Geçmiş dönemlerde baktığımızda buna bir refah payı eklentisi de oluyordu. Burada yüzde 40?a 10?luk bir zamla yüzde 50?yi görmüş olacaktır. O zaman da 17 bin 103 TL olması mümkün gözüküyor.?