İnanmakta Zorlandığımız Sözlerimiz

'Gözler kalbin aynasıdır, Yalan nedir bilmez onlar' şarkısını sözlerimiz için söylememiz çok zor. Günlük hayatta sıklıkla bizim bile söylerken inanmadığımız sözleri doğal olarak söyleriz. Kültürümüzü oluşturan en önemli yapılardan birisi dilimizdir. Dilimiz sözlerimizle anlam kazanır. Sözlerimiz dünyayı nasıl gördüğümüzü ve algıladığımızı gösterir. Sözlerimiz bazen abartılarla bazen de beyaz yalanlarla örülür. Bugün gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız ama söylerken kendimizin de inanmakta zorlandığı sözleri sizin için derledik. Daha önce derlediğimiz 'bu sözler bizi bozmasın' ve 'bizi yücelten sözler'in üçüncü aşamasını oluşturan 'söylerken bizim bile inanmakta zorlandığımız sözler'le birlikte ortak düşünce dünyamıza kısa bir yolculuk gerçekleştirerek kültürel kodlarımızın gündelik yansımalarını ortaya koymaya çabalıyoruz. İşte 'söylerken bizim bile inanmakta zorlandığımız sözler'imiz: