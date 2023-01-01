Ömer'de Gamze'den Sürpriz Hamle!

ŞULE, NEVZAT'I KOVDU Kardeşini durdurmaya çalışan Nevzat ise Şule'nin kendisine kovmasına "Şu an söyleyeceğim o kadar çok şey var ki... Ama sadece senin iyiliğin için susuyorum" diye tepki verip gitti. Şule'nin ailesinin neden kendisine güvenmediğini merak eden Gamze ise onun "Aile dışında herkesi tehdit olarak görüyorlar. Beni de kolay lokma sanıyorlar" cevabına "Ben senin hiç kolay lokma olduğunu düşünmüyorum" dedi.