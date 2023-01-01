Ömer'de Gamze'den Sürpriz Hamle!
"Ömer herkesle aynı anda öğrenmemeliydi"
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Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in 34. bölümünde; Reşat'ın rüm çocuklarıyla barışması ve Gamze'nin sürpriz ev hamlesi dikkat çekti.
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GAMZE'DEN ÖMER'E TAM DESTEK Ömer son bölümde; Nevzat ile Gamze, Ömer'in Şule'nin iş teklifini kabul etmesiyle şaşırsa da Gamze, eşini desteklediğini belirtti. Gamze'ye sarılan Ömer ise "Bu hayatta beni en çok mutlu eden ilk şey resim değil, ikinci şey. İlkini sen biliyorsun" dedi.
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ŞULE, NEVZAT'I KOVDU Kardeşini durdurmaya çalışan Nevzat ise Şule'nin kendisine kovmasına "Şu an söyleyeceğim o kadar çok şey var ki... Ama sadece senin iyiliğin için susuyorum" diye tepki verip gitti. Şule'nin ailesinin neden kendisine güvenmediğini merak eden Gamze ise onun "Aile dışında herkesi tehdit olarak görüyorlar. Beni de kolay lokma sanıyorlar" cevabına "Ben senin hiç kolay lokma olduğunu düşünmüyorum" dedi.
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Gamze'ye onu iş konusunda destekleyemediği için üzgün olduğunu söyleyen Ömer, atölye konusunda bir tereddütü olup olmadığını sordu. Gamze ise sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti. Çiçek ile aynı odayı paylaşmakta zorlanan Reşat ise durumda adapte olmak için eşinin fotoğrafını duvardan indirdi.
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ÖMER'DEN GAMZE'YE ROMANTİK SÜRPRİZ Aynı anlarda berber dükkanını mumlarla süsleyen Ömer ise Gamze'ye sürpriz yaptı. Onu çok üzdüğünü söyleyen Ömer, af dileyip alyanslarını "Bu yüzükleri bir daha hiç çıkarmayalım" diyerek çıkardı. Sonrasında "Beni affet Gamze. Çünkü neden biliyor musun? Ben sana mecburum" dedi.
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TUNA İSYAN ETTİ Eve gelen Gamze ile Ömer, Tuna'nın okuldan sonra gelmediğini ifade etti. Endişelenen Gamze ise Erdem'in onun internet kafede olduğunu öğrendi. Annesiyle Ömer'in gelişine sinirlenen Tuna ise "Beni oradan oraya sürüklüyorsunuz. Bir gün haber vermeyince mi kıymete bindim?" diye tepki gösterdi. Ömer'in Tuna'yı sakinleştirmesiyle eve dönen Gamze ise ev tutmak konusunda ısrar etti. Ömer de ona para biriktirmesi gerektiğini ifade edince oğlunu düşündüğünü söyleyen Gamze, "Madem Şule ile çalışacağın atölyenin şartlarını sorsaydın" dedi.
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FATMA'DAN GAMZE'YE ÖĞÜT Sabahı zor eden Fatma Hanım ise kızı Gamze'ye Tuna'nın düzene ihtiyacı olduğunu "Git bir ev tut, aile hayatınız olsun" diye öğütledi. Durumun farkında olduğunu söyleyen Gamze ise ona sarıldı.
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Ömer'de Gamze'den sürpriz hamle! "Ömer herkesle aynı anda öğrenmemeliydi" - 8 GAMZE KÜSLERİ BARIŞTIRMAK İSTİYOR Sabah namazında babasının küslükle ilgili vaaz vermesiyle üzülen Ömer, Nisa'yı olanı biteni anlattı. Gamze ise Nisa'ya lokantada bir yemek hazırlayıp Reşat Hoca'yı davet etmeyi teklif etti. Ancak Nisa bunu reddetti. Evden çıkınca Gamze ise dertleşen Ömer, "Bugün anladım, babam da çok üzülmüş" dedi. Ev konusunda Ömer ile bir kez daha tartışan Gamze ise "Ben her şeyden önce anneyim. Oğlumu düşünmek zorundayım. Ona istediği yuvayı vermek zorundayım" dedi. Ömer de onu anladığını söyleyip bu durumu çözeceğine dair söz verdi.
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Aynı anlarda Eda'nın odasına karıştıran Şükran ise parayı kitapçıda çalışıp kazanmadığını öğrendiğini belirtti. Eda'nın çekimde giydiği elbiseyi de bulan Şükran, Eda'nın "Emine'den borç aldım" demesine inanmasa da susup kızını takip etti. Eda'nın kendisiyle konuşmasından bir şey anlamayan Emine ise Şükran'a durumu çaktırmadı. Olanları öğrenen Nisa ise Emine'ye Eda'yı da alıp gelmesini tembihledi.
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Galeriye giden Ömer ise çalışmaya başladığı ilk gün Nevzat'ın sözleriyle şüphelendi. Şule'nin kırılganlığından bahseden Nevzat, kardeşinin yanına gelip Doğu diye bir arkadaşından bahsetmesiyle orayı terk etti. Ardından Gamze'nin yanına giden Nevzat, onun uyarısına kulak asmamasına tepki gösterdi. Buna sessiz kalmayan Gamze de onu özel hayatıyla ilgilenmemesi konusunda uyardı.
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TUNA İLE KEREM KAVGA ETTİ Üstü başı dağınık halde eve gelen Tuna ile konuşmak istese de başarılı olamayan Reşat, Gamze'ye durumu haber verdi. Endişelenen Gamze ise hemen oğluna koştu. Onun Kerem ile kavga ettiğini ve bir evleri olmadığından şikayet ettiğini anlayan Gamze, önce Ömer'e sonra da Nisa'ya olanları anlattı. Ancak oğlunun kavga etmeyeceğini söyleyen Nisa, Gamze'yi tersledi.
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KÜSLÜK BİTTİ Aynı anlarda eve gelen Ömer ise babasıyla konuşup barıştı. Ölen eşi Ayşe'nin hatırasına saygısızlık etmeyeceğini oğluna hatırlatan Reşat, annesini de düşüneceğini söyledi. Çiçek ise onun sözleriyle adeta yıkıldı.
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GAMZE'DEN ÖMER'E: EVE ÇIKMAMIZ GEREK Ev sorunu canına tak eden Gamze, "Acilen ayrı bir eve çıkmamız lazım. Ben oğlumun halinden mutsuzum, dayanamıyorum onun bu haline. Benim derdim biziz, benim derdim Tuna. Tutturmuşsun Şule de Şule. Senin rahatlığından rahatsızım. Git orada tanış ama bana direnme" dedi. Babasıyla durumu yeni düzeltmesini bahane eden Ömer ise bundan hoşnut olmadı. Gamze ise içeri döndüğünde Reşat ve Çiçek için lokantada bir kutlama organize ettiğini söyledi.
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"NE EŞ OLABİLDİN NE DE ANNE" Reşat'ın sözlerine bozulan Çiçek ise onu şımarıklıkla suçladı ve "Ben olsam Tuna'yı yalnız bırakmazdım. Ne eş olmayı becerebiliyorsun ne anne olmayı" deyince Gamze kapıyı çarpıp çıktı. Aynı anlarda avukatı da Nisa'yı da ikna edemediğini Vicdan'a anlatan Hakan, polislerin gelişiyle şoke oldu. Haklarında şikayet olduğunu söyleyen polis memurları, ikisini de götürdü.
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"BİZ EVİMİZİ TUTTUK" Bir emlakçıda ilanlara bakan Gamze, ardından Ömer'in ailesiyle birlikte lokantaya gitti. Nisa'nın da babasıyla barışmasının ardından herkesin kendisini dinlemesini isteyen Gamze, "Biz Ömer ile kendi evimizi tuttuk. Bu mutlu haberi de tüm ailemle paylaşmak istedim" dedi. Ömer buna bozulsa da durumu çaktırmazken; Nilüfer "Annemi polisler götürdü, yardım edin" diyerek lokantaya girdi.
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Gamze'nin evi tutması ve bunu Ömer'e de herkesle birlikte söylemesine sosyal medyadan yorum yağdı.
"Gamze en iyisini yaptı" "Ömer önce taşın sonra tartışırsın Gamze'yle" "Ömer'in gereksiz gururu yersizdi, Gamze gerekeni yaptı" "Ömer, Gamze'nin hevesini kursağında bırakır" "Çiçek'in içinden resmen başka biri çıktı" "Sonunda ev'lendiler" "Ömer'in tepkisi sert olacak" "Ömer herkesle aynı anda öğrenmemeliydi"