Listenin Başındaki Ülke Şaşırttı

2024 yılına sayılı günler kala 2023 yılında dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı. NTV'nin haberine göre, Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) Küresel Barış Endeksi'ne göre en huzurlu ülkeleri belli oldu. Avrupa ülkelerinin genel olarak yer aldığı listenin başındaki ülke herkesi şaşırttı. Ayrıca listede Türkiye'nin yer alıp almadığı merak konusu oldu.