Dudak Uçuklatan Yeni Yıl Ücretleri Sonrası Kriz!

YILBAŞI GECESİ İÇİN İSTEDİKLERİ ÜCRET! 31 Aralık gecesi için 6 milyon lira isteyen Ajda Pekkan, 2 milyon liradan kapıyı açan Aleyna Tilki, Candan Erçetin ve Seda Sayan, 2 milyon 500 bin lira talebinde bulunan Zeynep Bastık, 2 milyon 200 bin lira kaşesi olan Teoman, 1 milyon lira isteyen Bengü, 1 milyon 500 lira alarak izleyici karşısına çıkmak isteyen Burcu Güneş ve Cem Adrian gibi birçok isim şu an boşta bulunuyor.