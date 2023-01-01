Dudak Uçuklatan Yeni Yıl Ücretleri Sonrası Kriz!
Ünlüler sahneye çıkamayabilirler
-
Geçtiğimiz günlerde ünlülerin yeni yılda alacakları ücretler açıklandıktan sonra yaşanan kriz gündem oldu. Ünlü şarkıcıların sahne fiyatlarında astronomik rakamlar talep etmesi üzerine eğlence sektöründe kriz yaşandığı öğrenildi. Bazı mekan ve otelleri zor duruma sokan sanatçıların istedikleri rakamda diretirlerse yeni yılı evde geçirebileceklerini ortaya koydu.
-
Sanatçıların, yılbaşı gecesi için astronomik rakamlar talep etmesinin, Türkiye?deki birçok otel ve mekânı zor duruma soktuğu iddia ediliyor.
-
Türkiye'nin birçok şehrinde oteller ve mekanlar, sahneye çıkarmak için şarkıcı bulamıyor. İşletmeler, sanatçıların kapıyı milyon liradan açması üzerine geceden maliyeti çıkaramayacaklarını düşündükleri için anlaşma imzalayamıyor.
-
BU GİDİŞLE 2024'E EVDE GİRECEKLER! Ünlü isimlerin çoğu, 2024?e evde girmekle karşı karşıya kaldı. Sanatçıların, istediği rakamı bir tek yavru vatan KKTC?deki mekan ve otellerin karşılayabilmesi sebebiyle oradaki yerlerde sahne alacak isimler belli oldu.
-
YILBAŞI GECESİ İÇİN İSTEDİKLERİ ÜCRET! 31 Aralık gecesi için 6 milyon lira isteyen Ajda Pekkan, 2 milyon liradan kapıyı açan Aleyna Tilki, Candan Erçetin ve Seda Sayan, 2 milyon 500 bin lira talebinde bulunan Zeynep Bastık, 2 milyon 200 bin lira kaşesi olan Teoman, 1 milyon lira isteyen Bengü, 1 milyon 500 lira alarak izleyici karşısına çıkmak isteyen Burcu Güneş ve Cem Adrian gibi birçok isim şu an boşta bulunuyor.
-
Defne Samyeli, Gökhan Türkmen, Zuhal Olcay, Yaşar, Soner Sarıkabadayı ve Sevcan Orhan gibi isimler de yılbaşı gecesi için görüşmelerini sürdürüyor.
-
Şu an için kimseyle anlaşamayan Murat Boz 3 milyon 600 bin lira, Murat Dalkılıç ise 2 milyon 500 bin lira istiyor.