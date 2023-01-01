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3 Çocuğu Depoya Kilitleyen Çiğ Köftecilere Hapis!

İstanbul Şişli'de 3 çocuğu, çiğ köfte dükkanlarına torpil attıkları iddiasıyla yakalayıp depoda alıkoyan sanıklar hakkında 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

  1. Şişli'de dükkanlarına torpil attıkları gerekçesiyle 3 çocuğu depoda alıkoyan sanıkların cezası belli oldu.

    Şişli'de dükkanlarına torpil attıkları gerekçesiyle 3 çocuğu depoda alıkoyan sanıkların cezası belli oldu.

  2. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık ve şikayetçilerden katılan olmadı. Şikayetçi avukatları ve Aile Bakanlığı avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, üç sanığın 18 yaşındaki çocukları iş yeri deposunda kapattıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti.

    İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık ve şikayetçilerden katılan olmadı. Şikayetçi avukatları ve Aile Bakanlığı avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, üç sanığın 18 yaşındaki çocukları iş yeri deposunda kapattıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti.

  3. Mahkeme, 3 sanığı "Cebir, şiddet ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayarak 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

    Mahkeme, 3 sanığı "Cebir, şiddet ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayarak 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

  4. Cezada erteleme veya başka bir indirim yapılmadı.

    Cezada erteleme veya başka bir indirim yapılmadı.

  5. İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay 28 Nisan günü mahalledeki aralarında 13 yaşındaki M.T.K. ile 14 yaşındaki F.E ve E.O'nun da bulunduğu çocuklar, Erol İnanır ve oğullarına ait Halide Edip Adıvar Caddesi 4 numarada bulunan çiğ köfteci dükkanına "torpil" diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde atması üzerine gerçekleşti.

    İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay 28 Nisan günü mahalledeki aralarında 13 yaşındaki M.T.K. ile 14 yaşındaki F.E ve E.O'nun da bulunduğu çocuklar, Erol İnanır ve oğullarına ait Halide Edip Adıvar Caddesi 4 numarada bulunan çiğ köfteci dükkanına "torpil" diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde atması üzerine gerçekleşti.

  6. Çiğ köfteci dükkanın sahibi baba Erol İnanır ve iki oğlu, soğan ve patates de attıklarını iddia ettikleri çocukları, müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle peşlerine düşerek yakaladı.

    Çiğ köfteci dükkanın sahibi baba Erol İnanır ve iki oğlu, soğan ve patates de attıklarını iddia ettikleri çocukları, müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle peşlerine düşerek yakaladı.

  7. Sanıklar yakaladıkları çocuklardan M.T.K.'ye tokat atarak diğer iki çocuğu ise iterek iş yerinin altında bulunan depoya götürdüler. İddianamede, sanıkların deponun kapısını ve ışıkları kapatarak mağdurların ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar mağdurları depoda tuttukları kaydedildi. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında 6 yıl 6'şar aydan 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

    Sanıklar yakaladıkları çocuklardan M.T.K.'ye tokat atarak diğer iki çocuğu ise iterek iş yerinin altında bulunan depoya götürdüler. İddianamede, sanıkların deponun kapısını ve ışıkları kapatarak mağdurların ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar mağdurları depoda tuttukları kaydedildi. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında 6 yıl 6'şar aydan 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.