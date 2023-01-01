3 Çocuğu Depoya Kilitleyen Çiğ Köftecilere Hapis!

Sanıklar yakaladıkları çocuklardan M.T.K.'ye tokat atarak diğer iki çocuğu ise iterek iş yerinin altında bulunan depoya götürdüler. İddianamede, sanıkların deponun kapısını ve ışıkları kapatarak mağdurların ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar mağdurları depoda tuttukları kaydedildi. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında 6 yıl 6'şar aydan 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.