Gökyüzünde İki Güneş!
Hakkari'de görüntülendi
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Hakkari'de "yalancı güneş" olarak bilinen meteorolojik olay görüntülendi.
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Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünde yaşayan Hamza Akkurt isimli vatandaş, güneşe benzer bir ışık parlaması gördü.
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İlk kez böyle bir olayla karşılaşan Akkurt, ışıma ile güneşi cep telefonuyla görüntüledi.
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Bu doğa olayı "sahte güneş" olarak adlandırılıyor. Optik bir atmosfer olayı olan sahte güneşin oluşumunda ışık kırılması etkili oluyor.
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"Parheli" olarak da adlandırılan ve nadir rastlanan görüntü, güneş etrafında 360 derecelik dairesel gökkuşağı oluşmasıyla meydana geliyor.
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Güneşin her iki yanında, yaklaşık 22 derece uzaklıkta ve güneşle aynı yükseklikte parlak noktalar halinde beliriyor.
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Atmosferde asılı halde bulunan küçük buz kristalleri üzerine ışığın yansımasıyla sanki gökyüzünde 3 güneş varmış gibi bir izlenime yol açıyor.