Dünyanın En Güçlü Tankları!
Altay listeye damga vurdu
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Dünyanın en güçlü tankları listesi belli oldu. Yeni nesil tankımız Altay'ın da yer aldığı 10 tanklık sıralamada Türkiye'nin yeri Yunanistan'ı endişelendirdi.
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Dayanıklılığın, hareket kabiliyetinin ve ateş gücünün kusursuz bir karışımını sunan Ana Muharebe Tankları, modern kara savaşının öncü güçleri arasında gösteriliyor. Askeri gücün ve teknolojik hünerin ikonik sembolü olan AMT'ler dünyanın dört bir yanında savaş stratejilerinde önemli bir konuma sahip.
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Peki, dünyanın en güçlü tankları hangileri? İşte gelin 10 güçlü tankın yer aldığı o listede Türkiye'nin sıralaması...
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1. M1A2 SEP ABRAMS (ABD)
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2. T-14 ARMATA (RUSYA)
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3. K2 BLACK PANTHER (GÜNEY KORE)
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4. VT4 (ÇİN)
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5. THE CHALLENGER 2 (BİRLEŞİK KRALLIK)
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6. LEOPARD 2A7A1 (ALMANYA)
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7. MERKAVA MK.4 (İSRAİL)
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8. LECLERC (FRANSA)
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9. ALTAY (TÜRKİYE)
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10. T-90M (RUSYA)