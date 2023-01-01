Çayınızın İçine Karanfil Atarsanız!

Baharat olarak mutfaklarda çeşitli şekillerde yer alan karanfil, karanfil ağacının çiçek tomurcuklarının kurutulmasıyla elde edilir. Genellikle ağız kokuları için tüketilen karanfil kökünü çayınızın içine atarsanız ne olacağını biliyor musunuz? Uzmanlar çayınızın içine karanfil atmanın faydalarına dikkat çekiyor. İşte daha önce hiç duymadığınız karanfilli çayın faydaları: