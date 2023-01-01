Bilim Kurgudan Çıkma Bir Yapı: Çin'de Yüzen Müze

GELECEĞİN ŞEHRİ Bilim Kurgu Müzesi, Pidu bölgesindeki ''Future City'' hareketinin önemli bir parçası. Chengdu Gelecek ve Bilim Kurgu Şehri olarak bilinen 4,6 kilometrekarelik alan yeni üniversiteler, laboratuvarlar ve ofislere ev sahipliği yapacak. Worldcon etkinliği Asya'da 2. kez olmak üzere ilk kez Çin'de düzenleniyor. Müze, etkinliğe ev sahipliği yapmak için tam zamanında açıldı.