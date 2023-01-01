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Bilim Kurgudan Çıkma Bir Yapı: Çin'de Yüzen Müze

Çin'in Sichuan eyaletinin başkentinde Chengdu Bilim Kurgu Müzesi açıldı. Müzenin en büyük özelliği su üstünde yüzer şekilde tasarlanmış olması.

  1. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen Chengdu Bilim Kurgu Müzesi, yedi köşeli metalik bir yıldız şeklinde tasarlandı. Dinamik bir tasarıma sahip olan müze, bakıldığı tarafa göre değişen görünümüyle dikkat çekiyor.

    Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen Chengdu Bilim Kurgu Müzesi, yedi köşeli metalik bir yıldız şeklinde tasarlandı. Dinamik bir tasarıma sahip olan müze, bakıldığı tarafa göre değişen görünümüyle dikkat çekiyor.

  2. Müze, Worldcon da denilen Dünya Bilim Kurgu Kongresi'ne ev sahipliği yapmak amacıyla tasarlandı. 59,000 metrekarelik alan kaplayan müze Sydney Opera Binası'nın 3 katı büyüklüğünde. Proje sorumlularından Paulo Flores, bu boyutlardaki bir yapıyı inşa etmenin 4 ila 5 yıl arasında sürmesi gerektiğini söylüyor. Flores, müzenin yapımının 12 ay içerisinde tamamlandığını belirtiyor.

    Müze, Worldcon da denilen Dünya Bilim Kurgu Kongresi'ne ev sahipliği yapmak amacıyla tasarlandı. 59,000 metrekarelik alan kaplayan müze Sydney Opera Binası'nın 3 katı büyüklüğünde. Proje sorumlularından Paulo Flores, bu boyutlardaki bir yapıyı inşa etmenin 4 ila 5 yıl arasında sürmesi gerektiğini söylüyor. Flores, müzenin yapımının 12 ay içerisinde tamamlandığını belirtiyor.

  3. GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ Bilim kurgunun tasarımlarında her zaman önemli bir kaynak olduğunu söyleyen Flores, projenin yapımında sadece görünüş olarak değil teknolojik olarak da geleceği yansıtmak istediklerini belirtiyor.

    GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ Bilim kurgunun tasarımlarında her zaman önemli bir kaynak olduğunu söyleyen Flores, projenin yapımında sadece görünüş olarak değil teknolojik olarak da geleceği yansıtmak istediklerini belirtiyor.

  4. Binanın üç boyutlu simülasyonunu oluşturan Flores, "Bu tür geometrik tasarımları sadece çokgen modelleme yazılımı kullanarak oluşturabiliriz." diye açıkladı. Ekip, dijital modelleme ve çeşitli tasarım yazılımları kullanarak inşaat sürecini hızlandırdı. Mimarlar, malzeme üreticileri ve inşaat işçileri dahil tüm ekip projenin yapımında koordine şekilde çalıştı.

    Binanın üç boyutlu simülasyonunu oluşturan Flores, "Bu tür geometrik tasarımları sadece çokgen modelleme yazılımı kullanarak oluşturabiliriz." diye açıkladı. Ekip, dijital modelleme ve çeşitli tasarım yazılımları kullanarak inşaat sürecini hızlandırdı. Mimarlar, malzeme üreticileri ve inşaat işçileri dahil tüm ekip projenin yapımında koordine şekilde çalıştı.

  5. Proje sorumlularından Satoshi Ohashi, kullanılan yazılımlar sayesinde müze binasının bölgenin iklimine uygun tasarlandığını belirtti. Yazılımın uyarısı sayesinde, çatı yapının içini direkt güneş ışığından koruyacak açı ve boyutlarda tasarlandı.

    Proje sorumlularından Satoshi Ohashi, kullanılan yazılımlar sayesinde müze binasının bölgenin iklimine uygun tasarlandığını belirtti. Yazılımın uyarısı sayesinde, çatı yapının içini direkt güneş ışığından koruyacak açı ve boyutlarda tasarlandı.

  6. Müze binasında güç kaynağı olarak çatıya yerleştirilmiş güneş panelleri kullanıldı. Yapay ışık ihtiyacını azaltmak için iç dizaynda tavandan zemine kadar uzanan büyük pencereler tercih edildi.

    Müze binasında güç kaynağı olarak çatıya yerleştirilmiş güneş panelleri kullanıldı. Yapay ışık ihtiyacını azaltmak için iç dizaynda tavandan zemine kadar uzanan büyük pencereler tercih edildi.

  7. GELECEĞİN ŞEHRİ Bilim Kurgu Müzesi, Pidu bölgesindeki ''Future City'' hareketinin önemli bir parçası. Chengdu Gelecek ve Bilim Kurgu Şehri olarak bilinen 4,6 kilometrekarelik alan yeni üniversiteler, laboratuvarlar ve ofislere ev sahipliği yapacak. Worldcon etkinliği Asya'da 2. kez olmak üzere ilk kez Çin'de düzenleniyor. Müze, etkinliğe ev sahipliği yapmak için tam zamanında açıldı.

    GELECEĞİN ŞEHRİ Bilim Kurgu Müzesi, Pidu bölgesindeki ''Future City'' hareketinin önemli bir parçası. Chengdu Gelecek ve Bilim Kurgu Şehri olarak bilinen 4,6 kilometrekarelik alan yeni üniversiteler, laboratuvarlar ve ofislere ev sahipliği yapacak. Worldcon etkinliği Asya'da 2. kez olmak üzere ilk kez Çin'de düzenleniyor. Müze, etkinliğe ev sahipliği yapmak için tam zamanında açıldı.

  8. Chengdu Worldcon'un başkan yardımcısı ve yirmi yıldır etkinliğin organizatörlerinden olan Dave McCarty, müzeyi " Şimdiye kadar Worldcon'a ev sahipliği yapacak açık ara en iyi tesis." olarak tanımladı. McCarty konuşmasında, temaya uygun inşa edilmiş bir lokasyonun etkinliğin önemini arttırdığını söyledi.

    Chengdu Worldcon'un başkan yardımcısı ve yirmi yıldır etkinliğin organizatörlerinden olan Dave McCarty, müzeyi " Şimdiye kadar Worldcon'a ev sahipliği yapacak açık ara en iyi tesis." olarak tanımladı. McCarty konuşmasında, temaya uygun inşa edilmiş bir lokasyonun etkinliğin önemini arttırdığını söyledi.

  9. Proje sorumlusu Ohashi, 81. Worldcon'a ev sahipliği yapacak yeni müze ve etkinlik alanının bilim kurgu endüstrisini temsil edecek ikonik bir simge haline gelmesini umuyor.

    Proje sorumlusu Ohashi, 81. Worldcon'a ev sahipliği yapacak yeni müze ve etkinlik alanının bilim kurgu endüstrisini temsil edecek ikonik bir simge haline gelmesini umuyor.

  10. Projeyi Zaha Hadid Architecture ofisi geliştirdi. Dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid'in ofisi onlarca fütüristik yapının tasarımını gerçekleştirdi.

    Projeyi Zaha Hadid Architecture ofisi geliştirdi. Dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid'in ofisi onlarca fütüristik yapının tasarımını gerçekleştirdi.