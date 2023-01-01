Alanya'da Şiddetli Yağış Ve Dolu
Sokaklar beyaza büründü
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Antalya?nın Alanya ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
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Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle beyaza bürünen sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, çok sayıda iş yerini su bastı.
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Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.
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Alanya Belediyesi ve itfaiye ekipleri, iş yerlerindeki suyu tahliye çalışması başlattı.
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Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarken iş yeri çalışanları da dükkanlarındaki su tahliye çalışmalarına katıldı.
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