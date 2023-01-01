İstanbul Havalimanı'nda Kar Hazırlığı

Karakış, 176 aracı tanıtımını yaparken, havalimanının büyüklüğünden ötürü karla mücadele kapsamında alanı 7 sektöre böldüklerini ifade etti. Kaplamalı alanlarda kullanılmak üzere 1750 ton sıvı, (potasyum asetat) 700 ton katı (sodyum format vb.) malzeme depolandı. Kar ve buzla mücadele amacıyla, hareket sahası yedi sektöre bölünerek her sektöre bir karla mücadele filosu yerleştirildi.