GTA 6'Da Popüler Vice City Caddesinin 21 Yıllık Grafik Değişimi
Ekim 2002'de çıkış yapan ve o dönem dünyayı kasıp kavuran Grand Theft Auto Vice City, 21 yıl sonra tekrardan oyunseverler ile buluşuyor.
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GUINNES REKORLAR KİTABINA GİRİYOR Rockstar Games, geçtiğimiz ay 5 Aralık'ta GTA 6'nın resmi tanıtımını yayınlayacağını açıkladı. TSİ 17.00'da yayınlanması beklenen fragmanın sızdırılması sonucu geliştirici şirket tanıtımı erken yayınlamak zorunda kaldı. YouTube hesabından paylaşılan tanıtım videosu 24 saatte 100 milyon izlenmeye ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazandı.
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İLK OLARAK PS5 VE XBOX X/S'E GELECEK 2025 Yılında çıkış yapması beklenen GTA 6'nın ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yapacağı belirtildi. PC oyuncularının ise oyuna erişmek için 1 yıl beklemelerinin gerektiği kaydedildi. Öte yandan Sony, GTA 6'nın çıkışıyla birlikte PlayStation 5 Pro'yu satışa sunmayı düşünüyor.
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2002 VICE CITY GRAFİK Ekim 2002'de çıkış yapan Vice City'nin meşhur caddesinde grafik kalitesi bu şekildeydi.
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GTA 6 VICE CITY GRAFİK 2023'te tanıtılan ve 2025'te satışa çıkacak olan GTA 6'da aynı caddenin grafikleri ise oyunseverleri heyecanlandırdı.
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