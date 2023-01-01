GTA 6'Da Popüler Vice City Caddesinin 21 Yıllık Grafik Değişimi

İLK OLARAK PS5 VE XBOX X/S'E GELECEK 2025 Yılında çıkış yapması beklenen GTA 6'nın ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yapacağı belirtildi. PC oyuncularının ise oyuna erişmek için 1 yıl beklemelerinin gerektiği kaydedildi. Öte yandan Sony, GTA 6'nın çıkışıyla birlikte PlayStation 5 Pro'yu satışa sunmayı düşünüyor.