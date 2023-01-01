Ben Bu Cihana Sığmazam'a Bomba Transfer!
Ekranların popüler dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon bölümleriyle izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor.
-
Ekranların popüler dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon bölümleriyle izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu performansları ve başarılı senaryosu ile sık sık gündeme gelen Ben Bu Cihana Sığmazam, bu kez oyuncu kadrosunda yaptığı değişiklik ile dikkat çekti.
-
Başrolünde başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan yeni transfer ile izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. ATV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekranları başına kilitledi.
-
Aksiyon ve dram türündeki dizi, yer verdiği sahneler ve güçlü oyuncu kadrosuyla gündeme gelmeye devam ediyor. Oldukça heyecanlı bir sahne sırasında transfer olan yeni oyuncusunu açıklayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Burak Çelik ve İsmail Demirci'yi buluşturan diziye ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Emir Gardaşov karakteriyle dahil oldu.
-
Yer aldığı yapımlarda gösterdiği oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ozan Akbaba, geçtiğimiz gün yayınlanan bölüm ile Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dahil olduğunu açıkladı. Oldukça aksiyonlu bir sahnede kendisini gösteren Ozan Akbaba, sosyal medyada gündem oldu.
-
Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Ozan Akbaba, oynadığı Emir Gardaşov karakterinin yanı sıra yayınlanan sahneler ile gerçek hayatıyla da merak konusu oldu. Peki, Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Emir Gardaşov'u Ozan Akbaba'nın hayatı ve Emir Gardaşov hakkında merak edilenler
-
EMİR GARDAŞOV KARAKTERİ KİMDİR? Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın, senaryosunu ise Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in birlikte kaleme aldığı dizide Emir Gardaşov karakteri Azeri bir iş insanıdır. Dünyanın en büyük 10 nakliyat şirketinden biri olan 'Gardaşov Şirketler Grubu'nun sahibi olan Emir Gardaşov 2012 yılında babasının ölümü üzerine 'Gardaşov Şirketler Grubu'nun başına geçmiştir.
-
Cezayir Türk'le Türkmenistandaki faaliyetleri sırasında tanışan Emir Gardaşov'un Cezayir ile arkadaşlığı kısa zamanda dostluğa dönüşür. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Türkiye'den yapılan silah sevkiyatında önemli bir rol oynayan Emir Gardaşov ABD'nin Cezayir'e ambargo koyduğunu öğrenince ona yardım etmek için İstanbul'a gelir.
-
OZAN AKBABA KİMDİR? 1982 yılında Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra dizi, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. Aynı zamanda film müzikleri de yapan ünlü oyuncu 2014 yılında Sıla'nın yeni ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynayarak oyunculuk kariyerinde ivme kazanmıştır.
-
2015 yılında ATV'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle yer alan ünlü oyuncu Mutlak Adalet, Abluka, Krallar Kulübü, Ammar Cin Tarikatı, Kadir ve kardeşleri gibi birçok filmde de oynamıştır.
-
OZAN AKBABA HANGİ DİZİLERDE OYNADI? Kavak Yelleri, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Güldür Güldür ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi popüler yapımlarda yer alan Ozan Akbaba, aynı zamanda birçok tiyatro oyununda da oyunculuk yapmıştır.
-
OZAN AKBABA EVLİ Mİ? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sona ermesinin ardından uzun bir süre inzivaya çekilen Ozan Akbaba, 2012 yılında tanıştığı ünlü Film Yapımcısı Buket Arıkan ile 2017 yılında evlenerek dünyaevine girmiştir.
-
OZAN AKBABA'NIN ÇOCUĞU VAR MI? 2018 yılında ilk kez anne baba olmanın verdiği heyecanı yaşayan Ozan Akbaba ve Buket Arıkan oğullarına Ozan Ali ismini vermiştir.
-