Seçil Erzan'ın Evinden Çıkanlar Şoke Etti!
Fatih Terim fonu ismiyle 18 kişiden yüksek gelir vaadiyle 1 milyar 289 milyon 15 bin lira toplayan Seçil Erzan'ın evinde yapılan aramada 67 bin TL çıkarken, bu miktar mağdur başına 3 bin 700 TL ediyor.
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Türkiye?nin gündeminden düşmeyen Seçil Erzan?ın sahte fon vurgununda her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Bankacı Seçil Erzan'ın olayın merkezinde olduğu fon vurgununda özelikle eski Galatasaraylı futbolcular bulunuyor. Seçil Erzan'ın Fatih Terim ile yakın ilişkisi ve Galatasaraylı eski futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Emre Çolak'ın dolandırılması nedeniyle olayın 'Fatih Terim fonu' olarak adlandırılmasına neden oldu.
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Gözaltında alındığında evinde yapılan aramaya dair polis tutanaklarına ulaştı. Erzan'ın kendi kayıtlarına göre topladığı miktar 1 milyarı geçerken evinden çıkan miktar ise yalnızca 67 bin lira oldu.
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Elyazısı tutanaklarına göre İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü?nde görevli dört polis 1O Nisan?da Seçil Erzan?ın Çorlu?daki evine gitti.
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saat 23.25?te kapıyı çaldılar. Kapıyı Seçil Erzan açmıştı, hiç direnmedi. Erzan hemen gözaltına alındı. Bu sırada evde ve evin önündeki arabalarda arama başladı. Aramalar yapılırken Erzan, kendine zarar vermemesi veya herhangi bir delili gizlememesi için polis kontrolünde kaldı.
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Seçil Erzan?ın bankaya yatırılan ve çekilen paralarla görüntüleri kamera kayıtlarına da yansımıştı. O deste deste dolarlardan geriye sadece 67 bin TL kalmış.
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TV ÜNİTESİNDE 67 BİN TL.
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A.S. ve B.U. adlı kişiler de şahit sıfatıyla bu aramaya dahil edildi. Erzan kendi kullandığını söylediği biri siyah diğeri beyaz renkli iki telefonu polislere teslim etti. Arama devam ederken avukatı da eve geldi.
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Odalardan birindeki TV ünitesinin rafında paralar bulundu. Polisler hemen bu paraları sayarak tutanağa geçirdi. Rafta 67 bin lira vardı. Evde başka bir para, altın veya mücevher bulunamadı.
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Devam eden aramada üzeri numaralandırılmış ve içeriğinde para miktarları ile isimlerin yazılı olduğu dokümanlar bulundu. Tutanaktaki bilgilere göre aramada başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Kayıtlara göre 4+1 büyüklüğündeki evde arama yaklaşık 1 saat sürdü. Polisler aramayı bitirdikten sonra Erzan?a ?Evde aramadan kaynaklı bir zarar ziyan var mı?? diye sordu.
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Erzan da ?Hayır, yoktur? diye cevap verdi. Böylece arama tamamlandı ve elyazısıyla üç sayfalık bir tutanak tutuldu. Bu tutanak hem Erzan hem avukatı ve hem de diğer şahitler tarafından imzalandı.
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ADLİ EMANETTE BEKLİYOR
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Resmi raporlara ve dava dosyasına giren kayıtlara göre Seçil Erzan ?fon? için 5-6 ay içinde 43 milyon 920 bin dolar toplamıştı. Bu para bugünün kuruyla 1 milyar 273 milyon 689 bin lira ediyor. Bu paraya Erzan?ın topladığı 15 milyon 335 bin lira da eklenince toplam para miktarı 1 milyar 289 milyon 15 bin lira oluyor. Erzan?ın evinde ise desteler halinde sadece 67 bin lira bulundu. Bu para kayda alındı ve şu an adli emanette. Geride kalan 1 milyar 222 milyon 15 bin liranın akıbeti ise meçhul? Adli emanetteki bu para iddianamedeki 18 müştekiye bölündüğünde kişi başına sadece 3 bin 700 lira düşüyor.