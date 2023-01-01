Seçil Erzan'ın Evinden Çıkanlar Şoke Etti!

Resmi raporlara ve dava dosyasına giren kayıtlara göre Seçil Erzan ?fon? için 5-6 ay içinde 43 milyon 920 bin dolar toplamıştı. Bu para bugünün kuruyla 1 milyar 273 milyon 689 bin lira ediyor. Bu paraya Erzan?ın topladığı 15 milyon 335 bin lira da eklenince toplam para miktarı 1 milyar 289 milyon 15 bin lira oluyor. Erzan?ın evinde ise desteler halinde sadece 67 bin lira bulundu. Bu para kayda alındı ve şu an adli emanette. Geride kalan 1 milyar 222 milyon 15 bin liranın akıbeti ise meçhul? Adli emanetteki bu para iddianamedeki 18 müştekiye bölündüğünde kişi başına sadece 3 bin 700 lira düşüyor.