Whatsapp'a Yeni Özellik

VİDEO VE FOTOĞRAF HD GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI Son olarak WhatsApp, yüksek kaliteli fotoğraflar göndermek için bir özellik sunduğunu duyurmuştu. Bu geliştirme, fotoğraf ve videoların orijinal boyutları korunarak daha yüksek kalitede paylaşılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştı. WhatsApp, kullanıcılara çeşitli senaryolarda daha fazla kontrol sağlamak için bu özelliği aktif olarak geliştirdi.