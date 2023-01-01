Whatsapp'a Yeni Özellik
Yüksek kalitede paylaşılabilecek
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VİDEO VE FOTOĞRAF HD GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI Son olarak WhatsApp, yüksek kaliteli fotoğraflar göndermek için bir özellik sunduğunu duyurmuştu. Bu geliştirme, fotoğraf ve videoların orijinal boyutları korunarak daha yüksek kalitede paylaşılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştı. WhatsApp, kullanıcılara çeşitli senaryolarda daha fazla kontrol sağlamak için bu özelliği aktif olarak geliştirdi.
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YÜKSEK KALİTEDE DURUM PAYLAŞIMI WhatsApp, yüksek kalitede fotoğraf ve video paylaşım özelliğini geliştirmek için çalışıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar fotoğraf ve videolarını gerçek kalitesinde durum olarak paylaşabilecek.
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HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA Duruma yüksek kaliteli fotoğraf ve video gönderme özelliği geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacağı kaydedildi.